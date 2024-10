Clock Tower: Rewind is nu te koop

Je hoeft geen kalender te hebben om te zien dat het spooky season in volle gang is. De gamereleases zijn genoeg! Kijk bijvoorbeeld naar de net verschenen game Clock Tower: Rewind. Deze remake van de Japanse horrorklassieker uit 1995 kwam nooit eerder in het Westen uit. En dat terwijl het een van de pioniers in het survival-horrorgenre was. Geen beter moment om deze game te spelen dan op Halloween natuurlijk!

In Clock Tower: Rewind speel je Jennifer. Zij is haar ouders verloren, maar samen met drie andere meisjes word ze geadopteerd door de rijke en excentrieke Simon Barrows. Mary is degene die de kinderen naar het huis van Barrows brengt, een villa die de Clock Tower wordt genoemd. Maar wanneer Mary op zoek gaat naar Barrows, blijft ze zo lang weg dat Jennifer poolshoogte gaat nemen. En dan gaat alles mis. Jullie blijken niet alleen in het huis te zijn. Een vervormd mens genaamd ‘The Scissorman’ jaagt op je, en alleen door de juiste voorwerpen verzamelen en de puzzels in je omgeving op te lossen maak je nog een kans. Het spel heeft verschillende wendingen afhankelijk van de voorwerpen die je vind en keuzes die je maakt. Er zijn negen eindes, dus herspelen is de moeite waard. Ga jij dit stukje geschiedenis proberen? Laat het ons weten in de comments!