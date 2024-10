Stardew Valley-ontwikkelaar haalt eindelijk laatste achievement

Als ontwikkelaar wil je natuurlijk alles uit je eigen game halen, zeker als je de ontwikkelaar van Stardew Valley bent. Na maar liefst acht jaar is het ConcernedApe (Eric Barone) dan eindelijk gelukt: hij heeft alle achievements van de cozy farming game gehaald. Dat geeft je natuurlijk wat bragging rights op social media! Hij kreeg zelfs “een schouderklopje van de developer”, grapte Barone tegen een fan.

Finally got 100% achievements in Stardew Valley pic.twitter.com/hoaSmDnTWi — ConcernedApe (@ConcernedApe) October 29, 2024

De game in de game

Waarom duurt het zo lang om de achievements van een cozy game als Stardew Valley te halen? Nou, een van de achievements is de beruchte Fector’s Challenge. Die heeft weinig met het knusse boerderijleven te maken. In de taveerne van Stardew Valley staat een arcadekast. Op die arcadekast speel je Journey of the Prairie King, een top-down arcade shooter die vrij recht toe, recht aan is. Dat wil echter niet zeggen dat het ook een makkelijk spelletje is. En als je de hele minigame moet voltooien zonder dood te gaan, verandert dat de zaak al helemaal. Dát is Fector’s Challenge. Op Steam heeft slechtst 1,2% van de spelers deze prestatie neergezet. Sterker nog, slechts 1,7% heeft Journey of the Prairie King überhaupt uitgespeeld. Naar eigen zeggen heeft Barone er enkele dagen over gedaan, en is het hem uiteindelijk gelukt zonder te “cheesen” met reloads. Het is je eigen game, dan moet je het natuurlijk ook goed doen.

De Switch-variant van Stardew Valley heeft geen achievements, dus als je deze speelt heb je geen kopzorgen over de minigame. Wel krijgt de Nintendo-versie komende maand eindelijk de langverwachte 1.6-update die eerder dit jaar werd uitgerold voor de pc-versie.

Haalt Fector’s Challenge jou ook het bloed onder de nagels vandaan? ConcernedApe deelt advies om het iets makkelijker te maken: geen nukes gebruiken, investeren in de beste items (volgorde: munitie > revolver > laarzen) en de machinegeweer-powerup bewaren voor Fector zelf. May the odds be ever in your favour.