Him, the Smile & bloom komt naar het Westen

Afgelopen augustus maakte Him, the Smile & bloom zijn opwachting in Japan. De game is gebaseerd op drama cd’s en staat ook wel bekend als Hanakare. Deze otome van MintLip kwam niet alleen met de Japanse taal, maar ook met de Engelse. Dat laatste was een reden voor otome-fans om een fysieke versie uit Japan te importeren. Helaas viel de vertaling enigszins tegen. Weliswaar was het allemaal leesbaar, maar het was niet de kwaliteit waar op werd gehoopt. Desondanks werd de game goed ontvangen en is het al snel een favoriet van velen geworden.

Westerse release

PQube heeft nu bekendgemaakt dat zij voor een westerse release gaan zorgen van Him, the Smile & bloom. Deze zal in het eerste kwartaal van 2025 moeten verschijnen op de Nintendo Switch en Steam. Belangrijk om op te merken is dat er een nieuwe Engelse vertaling gemaakt gaat worden. Dit omdat de huidige vertaling naar verluidt geen echte lokalisatie was. Hopelijk worden de problemen goed aangepakt en zal dit dé versie om te spelen worden voor Engelstalige fans. Him, The Smile & bloom zal op de Switch zowel fysiek als digitaal beschikbaar zijn.

In Japan is er inmiddels ook DLC beschikbaar. Die DLC bestaat uit een aantal korte verhaaltjes voor Halloween. Of deze ook aan de westerse versie toegevoegd worden, is onduidelijk. Hetzelfde geldt voor de Japanse taal. Vooralsnog is het ook onduidelijk of de Switch-versie de Japanse taal zal bevatten.

In Him, the Smile & bloom staan er vier verhalen centraal die zich allemaal in en rond een bloemenwinkel afspelen. Er zijn vier Heroines met elk één Love Interest. Dat zorgt ervoor dat de verhalen over hoe een koppel samen komen gaat en dat de speler geen invloed heeft op met wie de Heroine eindigt. Wel heeft de speler invloed op hoe de relatie zich ontwikkelt middels keuzemomenten. Dat heeft als gevolg dat er drie eindes per verhaal zijn.

Hoe lijkt jou Him, the Smile & bloom? Laat het ons weten in de reacties!