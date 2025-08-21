De originele Chibi-Robo! is nu speelbaar op de Nintendo Switch 2

Iets meer dan een week geleden, op woensdag 13 augustus, kwam het nieuws naar buiten dat Chibi-Robo! naar de GameCube-app zou komen. Dat betekent dus dat je in bezit moet zijn van de Nintendo Switch 2 samen met een Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement. Als dat het geval is, kun je vanaf nu zonder extra kosten aan de slag met het spel dat oorspronkelijk in 2005 verscheen. Om te vieren dat we vandaag aan de slag kunnen met de game, heeft het YouTube-kanaal Nintendo Nederland een trailer online gezet. Deze kun je onderaan dit artikel bekijken om een impressie te krijgen van deze titel.

In Chibi-Robo! kruip je in de metalen huid van het robotje Chibi-Robo, dat de familie Sanderson moet helpen om gelukkig te zijn. Daarvoor zul je alleen wel veel moeten doen. Denk bijvoorbeeld aan wat schoonmaakwerk en het zoeken van verloren spullen. Door de zogenoemde Happy Points en Moolah te verzamelen, hoopt het robotje de nummer één te worden van de Chibi-Rankings. Denk je dat het jou lukt om Super Chibi-Robo te worden?