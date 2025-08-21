[Review] Discounty – Best leuk dat vakkenvullen

Discounty is een cozy managment-sim die probeert het werken in een supermarkt leuk te maken. Nu heb ik zelf persoonlijk nog nooit in een supermarkt gewerkt, maar de vele verhalen die ik erover ken zijn niet per se positief. Het is niet alsof het slecht is; het is alleen hard en herhalend werk, voor klanten die zich ofwel niet in je interesseren, ofwel proberen een potje ruzie met je te maken. Ik zou niet meteen denken dat dat de basis is voor een leuke game, maar Deense ontwikkelaar Crinkle Cut Games denkt daar toch anders over

Sterker nog, toen ik de eerste trailer van Discounty zag tijdens een Wholesome Direct bracht deze ook mij aan het twijfelen. Een supermarkt-sim met Stardew Valley-vibes die op de achtergrond nog iets verbergt? Nu ben ik toch wel benieuwd. Maar is het Discounty gelukt zich te onderscheiden van de rest?

In den beginne …

Het verhaal van Discounty begint standaard. Jij bent onderweg naar Blomkest, een vissersdorpje dat een beetje in verval is geraakt. Jij bent hierheen gekomen op verzoek van je nogal mysterieuze tante, die al jaren probeert de enige supermarkt in het dorp te runnen. Dit met nogal tegenvallende resultaten. Nu ze de supermarkt heeft ondergebracht bij een keten hoopt ze dat jij het de supermarkt kunt maken die had altijd al had kunnen zijn.

Vanaf dat moment heb jij de controle over je eigen supermarkt, en zul je alle taken moeten verrichten die daarbij horen. In de late avond en ochtenduren zul je bezig zijn met het verplaatsen van schappen, het bijvullen van producten en het bestellen van producten om je inventaris op peil te houden. Om negen uur ’s ochtends gooi je je winkel open, waar je tot vijf uur ’s avonds klanten te woord staat, de voorraden in de winkel op peil probeert te houden en producten afrekent. Naarmate de dagen vorderen speel je nieuwe producten vrij, kun je de winkel uitbreiden en kun je nieuwe gadgets vrijspelen waardoor je supermarkt nog soepeler draait.

Zelf prijzen invoeren

Deze gameplayloop voelt vanaf het begin goed aan en houdt je mede geïnteresseerd door de interessante manier van producten afrekenen. In het begin van de game werk je namelijk met een oude kassa, waarin je persoonlijk alle prijzen moet invoeren. De controls hiervan zijn wat vreemd. Echter over het algemeen zorgt het voor een heerlijke minigame waarin een goed geheugen wordt beloond. Aan het eind van de dag wordt er namelijk gekeken hoe je het gedaan hebt. Het idee is dat de Discounty-keten je uitdagingen aanbiedt en je nieuwe producten, gadgets en zelfs geld kunt verdienen als je deze behaalt.

Als jij de prijzen uit je hoofd kent en goed kunt hoofdrekenen, kun je sneller afrekenen. Zo kun je bijvoorbeeld 2×10 invoeren als je twee producten afrekent of dat overslaan en meteen 20 invoeren, waardoor je vaak sneller de uitdagingen kunt halen. Mensen zullen tevredener zijn met hun winkelervaring. En eerlijk, het voelt ook gewoon goed om elke prijs uit je hoofd te kennen.

Niet alles is zoals het lijkt

Dit alles klinkt als een standaard recept voor een cozy management-sim, maar toch is er een verschil. Vanaf het moment dat je Blomkest instapt heb je meteen het idee dat er iets niet klopt. Winkels zijn gesloten en dichtgetimmerd, je tante wil niet vertellen wat die vreemd geluiden uit de schuur naast je zijn, en na de ‘grootste’ opening van de supermarkt staat er een vreemde auto met een biohazard-teken naast het bos. Iets met een vreemde wolk waardoor mensen zich niet lekker voelen.

En ook de mensen hebben nogal wat problemen. Je zult veel van de wat specialere producten lokaal moeten kopen, waarbij je al snel in aanraking komt met de vele interessante personages die Blomkest te bieden heeft. Maar verwacht hier geen harmonieuze community zoals in andere cozy sims. Het is niet zo alsof iedereen elkaar met de nek aankijkt, maar de problemen zijn wel iets complexer dan “volgens mij heeft de burgemeester een verhouding met de lokale boerin”.

Zo kom je erachter dat niet iedereen op een succesvolle supermarkt zit te wachten, gaan sommigen wel erg laks met officiële vergunningen om en is er een flink conflict in de haven, waar jij midden in terecht komt. Je kunt in al deze evenementen bepaalde keuzes maken en je zult zien dat deze ook daadwerkelijk invloed hebben op de rest van de game. Zo kunnen keuzes de prijs van bepaalde producten beïnvloeden en zal het invloed hebben op de relaties met bepaalde personen.

Weinig consequenties

En dat is mooi, want de rest van Discounty draait toch een beetje om het opbouwen van routines. Open je winkel, help klanten, vul producten bij en sluit je winkel. Begrijp me niet verkeerd, dit is een fijne en prima gameplayloop. Het is fijn om in de flow van die routine terecht te komen, waarbij je lekker bezig bent en geleidelijk nieuwe dingen vrijspeelt. Het is alleen zo jammer dat de game verder bijna geen consequenties heeft. Zo maakt het bijvoorbeeld niet uit of je de winkel een uurtje later open doet en kun je andere dingen ook niet echt fout doen. Voedsel verrot of vergaat niet, en het invoeren van de prijs kun je niet verkeerd doen … je hebt ofwel het goede cijfer of niet. Zelfs na twaalven buiten in slaap vallen is niet erg, aangezien je de volgende dag gewoon weer om zes uur wakker wordt in je bed.

Discounty had wel wat verder mogen gaan

Zo’n relaxte ervaring helpt mee aan het hele cozy aspect, maar van mij persoonlijk had Discounty wel wat uitgebreider gemogen. Zo zou het interessant zijn geweest om zelf de prijs van producten te mogen bepalen. Sommige dingen zijn nu eenmaal wat gewilder dan andere. Waarom kan ik daar niet een extra zakcentje aan verdienen? Of waarom mag ik niet juist een product in de aanbieding doen, omdat ik weet dat iemand het geld beter ergens anders kan gebruiken? De aanpassingen die je in je winkel kunt doen zijn minimaal en vooral gericht op het uiterlijk. Ik probeerde de ideale supermarktomgeving neer te zetten. Je weet wel, eerst de groenten en fruit, dan het brood, achterin de koelproducten, maar daar geeft de game verder niet om.

Ook de verhalen voelen uiteindelijk wel wat plat aan. De thema’s die de game aansnijdt zijn superinteressant, maar verder dan een paar betekenisvolle keuzes komt het niet. Het probeert thema’s aan te snijden over vervuiling, machtsmisbruik en wat een keten-franchise kan aanrichten in een kleine, hechte community, maar gaat daar nooit echt ver in door. De verhalen eindigen nogal abrupt en de echte filosofische vragen en antwoorden blijven uit. De personages en sidequests zijn zeker interessant, maar wanneer je de verhaallijnen hebt afgesloten, blijft er niet veel meer over dan het runnen van je winkel.

Hoe draait de game verder?

De game draait verder prima. Het geheel heeft een pixelstijl die er niet alleen gedetailleerd uitziet, maar de game ook een eigen persoonlijkheid meegeeft. Het zijn over het algemeen hele levendige kleuren. Alle dingen die leven hebben een headbop, waardoor ze altijd wel een soort van in beweging zijn, iets wat voor de verdere soms doodse omgeving goed werkt. Wel zijn er enkele mankementen. De game loopt af en toe vast en enkele keren glitchte mijn supermarkt, waardoor ik uitdagingen niet kon halen buiten mijn doen om. Als iedereen in een hoekje gaat staan wachten tot mijn winkel dichtgaat en dan klaagt dat ze hun boodschappen niet konden doen, is dat niet mijn fout.

Tot slot

Uiteindelijk is Discounty vooral leuk. De gameplayloop is leuk en houdt je lange tijden geïnteresseerd, vooral door in eerste instantie een aantal serieuze thema’s aan te snijden. Maar of het zich nu echt heeft weten te onderscheiden weet ik niet. Het sociale commentaar gaat net niet ver genoeg. Ook de management-aspecten van de game hadden van mij een stuk uitgebreider gemogen. Het blijft nu een beetje veilig, met gameplay en een vibe die niet perse vernieuwend zijn. Toch is het absoluut geen slechte game. Wat het doet, doet het ontzettend goed. Ook is de game ontzettend verslavend, vooral als je eenmaal in die flow van de routine terecht komt. Het focust zich op het bouwen en onderhouden van je supermarkt. Als je dat leuk lijkt, ligt hier de perfecte manier om dat te doen.