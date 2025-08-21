[Review] Herdling – Een reis om nooit te vergeten?

Vandaag verschijnt Herdling voor de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2. Deze nieuwste game van Okomotive, bekend van de FAR-serie, belooft een bijzondere reis te worden. In de game zal je een steeds groter wordende kudde fantasiebeesten moeten hoeden. Of de game de betoverende sfeer waar weet te maken, lees je in onze review van Herdling!

Calicorns

Herdling is een heel bijzonder avontuur. En waarom, daar kan ik heel simpel over zijn: het laat je voelen in plaats van constant allerlei nieuwe elementen op je af te vuren. Het is de kunst van eenvoud: een jongen vindt op zijn reis fantasiebeesten genaamd Calicorns en gaat de kudde hoeden tot het “eind”. Er komt geen woord aan te pas, op een enkele uitleg van de besturing na. Verder moet je het verhaal vooral voelen, voelen in elke vezel van je lijf. Dit zal zeker niet voor iedereen geschikt zijn, maar als je je kan overgeven, dan weet het een mooi verhaal te vertellen. Maar nu eerst meer over de game.

Het verhaal start in een verlaten stad. Wat je hier doet en wat je doel is, is allemaal onduidelijk. Door wat rond te dolen ontdek je een mysterieus wezen, de Calicorn. Hoewel dit beest je natuurlijk niet kan vertellen wat je moet doen, begrijp je onmiddellijk dat het jouw hulp nodig heeft. Zijn neus zit namelijk vast in een soort blik. Je kan de opluchting wel begrijpen als die eenmaal van zijn snuit is. Nadat je het getemd hebt en een zelfgekozen naam hebt gegeven, start pas de echte reis. Samen gaan jullie op een reis waarvan je als speler niet weet waar het je heen zal voeren. Al in de stad kom je meer Calicorns tegen die je hulp nodig hebben. Allemaal willen ze met je mee en al snel voert het jullie uit de stad de wildernis in.

Obstakels op je pad

Onderweg kom je regelmatig kleine puzzels tegen. Wat je moet doen volgt vrij snel uit de situatie. Zo kan het zijn dat je met de Calicorns een poort moet openduwen, of je moet zelf takken verzamelen voor een kampvuur. Veel stellen ze niet voor, maar het is een prettige onderbreking en passend bij een reis door de wildernis. Ongeveer halverwege komt er een ander soort puzzel om de hoek kijken. Wat het precies is, laat ik vanwege spoilers achterwege, maar ik wil er toch iets over zeggen. Bij het oplossen van deze puzzels kan je nogal schrikken. Zeker als je meerdere keren een “fout” maakt, is het best heftig. En heftig in de zin van dat je ziet dat jouw Calicorn aangevallen wordt en zichtbaar bloedt. Nog een stuk later in de game zit een groter schrikmoment. Als je dacht dat Herdling alleen een vredige reis zou zijn, dan is dit misschien niet de beste game om te spelen.

Ook kunnen je Calicorns zich bezeren aan scherpe stekels en andere scherpe dingen in de omgeving. Door ze vervolgens eten te voeren, wat te vinden is in de omgeving, kunnen ze weer herstellen. Tevens is voedsel handig om ervoor te kunnen zorgen dat je Calicorns een boost kunnen uitvoeren, maar daarover straks meer. Het verzorgen van je beesten gaat verder dan alleen dit; denk aan ze schoonmaken of versieren met gevonden ornamenten. Alles werkt met een druk op de knop, dus een grote handeling is het niet. Toch is het een fijne manier naast het geven van een naam om een band op te bouwen met ze.

Het hoeden van een kudde

Qua gameplay is het naast de puzzels alleen lopen. Met je stok hoed je jouw kudde en stuur je ze een bepaalde kant op. In het begin zal dit alles behalve vlekkeloos verlopen. Het werkt niet echt intuïtief, waardoor je er mogelijk even mee moet worstelen voor je het onder de knie hebt. Op het moment dat je ook nog eens de kudde laat rennen, gaat het helemaal mis. Hierdoor heb ik dat alleen gebruikt wanneer het noodzakelijk was of op rechte stukken. Want sturen terwijl de kudde zo’n vaart heeft, lukte bij mij niet. Het voelde als een daadwerkelijk oncontroleerbare kudde.

Gelukkig was lopen op het normale tempo voor mij snel zat. Ik kon daardoor genieten van de omgeving en alles goed in me opnemen. Visueel ziet het er allemaal top uit. Ondanks dat je geen aanwijzingen krijgt over waar je heen moet lopen, stuurt de omgeving je op een haast natuurlijke manier de juiste kant op. Bovendien wisselen de omgevingen voldoende af tijdens je reis die je naar de top van de berg voert. Zo kom je onder andere door een stad, een bos en kale vlaktes. Wat me wel tegenviel is dat het af en toe onscherp oogde op de Switch 2. Ik had eerlijk gezegd pracht en praal verwacht, maar misschien komt dat nog ooit met een update specifiek voor de Switch 2. Daarnaast was de framerate ook niet altijd even stabiel.

Is de reis in Herdling een aanrader?

Binnen 3 uur was ik al door de gehele game in. Ik kan niet zeggen dat ik er doorheen geracet ben, want ik heb mijn tijd goed genomen om overal rond te kijken. Het verbaasde me daarom nogal dat ik zo snel al klaar was met de game. Met een prijs van €23,79 in de Nintendo eShop is dat vrij lastig te verantwoorden bij zo’n korte speelduur. Tot en met 27 augustus 2025 is de game met korting te kopen voor €19,03. Ondanks de minpunten kan ik zeggen dat ik van het avontuur heb genoten. Een verhaal dat zonder woorden wordt verteld is altijd een lastige om te beoordelen. Iedereen zal het anders opvatten, want spellen als dit draaien vooral om hoe het jou laat voelen. Het is iets heel persoonlijks. Maar één ding is zeker: als het een gevoel weet op te roepen, dan weet je dat de reis de moeite waard is geweest. En of het er een is om nooit meer te vergeten? Dat zal per persoon verschillen. In elk geval kan ik voor mezelf de vraag positief beantwoorden en daarmee Herdling aanraden aan iedereen die van een bijzonder avontuur houdt, ondanks de minpunten.