Digimon Story Time Stranger komt naar de Nintendo Switch (2)

Er is goed nieuws voor alle Digimon-fans, want Digimon Story Time Stranger komt naar de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2! Dat werd deze middag aangekondigd tijdens de Nintendo Direct: Partner Showcase. De Switch 2-editie bezit over zowel een quality mode als performace mode, waardoor je kunt kiezen tussen 4k 30fps en 1080p 60fps. Beide versies zijn vanaf 10 juli speelbaar op jouw favoriete console.

In Digimon Story Time Stranger stort de wereld op een dag in door een hevige explosie. Deze gebeurtenis stuurt je acht jaar terug de tijd in, waar alles nog is zoals voorheen. In het spel zijn er meer dan 450 monstertjes te verzamelen en reis je niet alleen door de mensenwereld, maar ook door de digitale wereld. Dit alles doe je door de toekomst te redden, maar gaat dat je uiteindelijk lukken?

Ben je benieuwd geworden naar Digimon Story Time Stranger? Neem dan een kijkje naar onderstaande trailer!