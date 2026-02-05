Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection demo is onthuld

Tijdens de Nintendo Direct heeft Capcom een gloednieuwe trailer getoond voor Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection. De game verschijnt op 13 maart en brengt een gloednieuw avontuur naar de Switch 2. In de wereld van Twisted Reflection is de natuurlijke orde ingestort, de beruchte en bekende monsters zijn bijna uitgestorven en jij weet als één van de weinigen wat er aan de hand is. Nadat een Elder Draggon dit aan jou onthuld maak je het jouw taak om bevriend te raken met Monsties en de wereld te redden. De korte trailer van vandaag toont niet echt veel nieuws, maar wel een klein beetje nieuwe beelden.

Het grote nieuws is echter dat er vanaf nu een demo beschikbaar is van het spel. Niet alleen dat, de save data van de demo wordt ook nog eens overgedragen naar de volledige game.