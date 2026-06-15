[Review] Rise of the Tomb Raider (S2) – Matige port van een toffe game

Een verrassende aankondiging tijdens de Nintendo Direct van 9 juni was de Switch 2-release van Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration. De game die oorspronkelijk in 2015 verscheen is daardoor nu voor het eerst op een Nintendo-platform te spelen. Rise of the Tomb Raider is het tweede deel uit de zogenaamde Survivor-trilogie. De 20 Year Celebration-versie bevat de basisgame met alle DLC en extra’s. Een Switch- & Switch 2-port van het eerste deel – Tomb Raider: Definitive Edition – verscheen afgelopen november, ook als een surpriserelease trouwens. Daarin leerden we hoe Lara Croft uitgroeit van een onervaren archeologe tot een badass avonturier. Haar ontdekkingsreis gaat verder in Rise of the Tomb Raider. Hoe dat avontuur op de Switch 2 is bevallen, lees je in deze review.

Op zoek naar de verloren stad Kitezh

Mocht je nog onbekend zijn met de Tomb Raider-games, lees dan vooral ook mijn review van Tomb Raider: Definitive Edition (S2). Daar geef ik meer achtergrond over de franchise en vertel ik over de gevarieerde gameplay die kenmerkend is voor de Tomb Raider-titels. Na haar expeditie op het levensgevaarlijke eiland Yamatai, reist Lara in dit deel af naar Siberië. Daar gaat ze diep in de wildernis op zoek naar de legendarische stad Kitezh en dan specifiek naar de Goddelijke Bron. Die zou namelijk de kracht der onsterfelijkheid bevatten.

Maar Lara wordt gedwarsboomd door Trinity, een geheim genootschap dat alles op alles zet om haar voor te zijn. Het is aan jou om de paramilitaire agenten te slim af te zijn en te achterhalen wat de Goddelijke bron is. Onderweg kom je uiteraard weer uitdagende puzzeltombes tegen. Verzamel grondstoffen om essentiële uitrusting te maken en Lara’s vaardigheden te upgraden. En geniet van extra missies zoals Baba Yaga: De Tempel van de Heks, Huize Croft: Bloedband of Lara’s Nachtmerrie.

Prestatie op de Switch 2

Het resultaat is een onwijs leuk avontuur, daar kan ik heel kort over zijn. En dat blijkt ook uit de ontvangst van de titel destijds op andere platformen. Dus laten we snel inzoomen op het belangrijkste onderdeel, namelijk de performance op de Switch 2. Want die is helaas minder sterk. De game speelt op een stabiele 30 fps, in tegenstelling tot de 60 fps van de Switch 2-port van het eerste deel. Op zich kan ik prima met deze framerate leven, maar ik merkte tijdens het spelen al snel input lag, waardoor Lara allesbehalve responsief reageert. Juist bij games waar beweging en nauwkeurigheid zo’n grote rol spelen, is dit vervelend. Het beïnvloedde ook echt mijn spelplezier. Een reeks aan soepele headshots om vijanden op afstand uit te schakelen? Of een simpele sprong vooruit om een trap te beklimmen? Vergeet het maar.

Grafisch is deze port meer dan oké, zeker in vergelijking met die van het eerste deel. De game ziet er goed uit, ook in handheld. Toch had ik liever de balans van het vorige deel gehad, met een downgrade in visuals en een boost in prestatie. Ik vind het een gemiste kans dat er voor de Switch 2-versie geen manier is gevonden om een 60 fps- of 40 fps-optie te implementeren.

Waarom geen gyro-controls voor het richten?

Een ander punt dat mij in negatieve zin opviel is dat de gyro-controls ook nu weer niet te gebruiken zijn bij het richten. Net als in het eerste deel kun je ervoor kiezen om in het menu de gyroscoop aan- of uit te zetten. Maar het enige dat je er vervolgens mee kunt doen is verzamelde objecten draaien en kantelen. Terwijl iedere speler het wil benutten voor het besturen van Lara’s boog of pistool. Laten we hopen dat Aspyr dit met een patch nog toevoegt. Twee andere Switch 2-specifieke functies die je via het menu kunt inschakelen zijn de HD-trilfunctie en muisbesturing. Vooral die laatste werkt nu een stuk beter dan bij de port van het eerste deel. Persoonlijk speel ik liever traditioneel met de controllers, maar het is leuk dat het kan.

Om met iets positief te eindigen: de soundtrack en het puike stemwerk maken een hoop goed. We horen nu nog de Britse Camilla Luddington als de stem van Lara. Maar in de nieuwe titels, zoals Tomb Raider: Legacy of Atlantis wordt Lara vertolkt door de Engelse actrice . Geen onbekende naam in gameland overigens, want ze is ook te horen in Cyberpunk 2077 en Chicken Police: Into the Hive!.

Vooral voor Nintendo-spelers

Onder de streep heeft Aspyr een matige Switch 2-versie afgeleverd. Audiovisueel is de port prima, maar qua performance had er écht meer in gezeten. Ik kan Rise of the Tomb Raider daarom vooral aanraden aan Nintendo only-spelers. Wie nog nooit in de gelegenheid is geweest om dit tweede deel te spelen en dat nu wel kan door de komst naar de Switch 2: vooral doen. Het blijft een geweldig avontuur en de game is echt wel speelbaar. Maar het komt op alle andere platformen gewoon beter uit de verf. Rise of the Tomb Raider is tot en met 22 juni nog voor €26,99 te koop in de Nintendo eShop.

Over een paar maanden zal ongetwijfeld ook het derde deel – Shadow of the Tomb Raider – naar de Switch 2 komen. Ik hoop van harte dat Aspyr daar meer moeite voor doet. Toch kijk ik er als Tomb Raider-fan wel naar uit. Kom maar door met die verrassingsrelease.