Donkey Kong Country Returns HD ontvangt overzichtstrailer

Velen van ons weten ongetwijfeld wel het één en ander van Donkey Kong Country Returns. Dit spel verscheen namelijk in 2010 op de Nintendo Wii en in 2013 op de Nintendo 3DS. Toch heeft Nintendo ervoor gekozen om een HD-versie naar Nintendo’s hybride console te brengen. Dat is dan ook de reden dat er een overzichtstrailer op het YouTube-kanaal van Nintendo Nederland is geplaats. Hierin kunnen we, dan wel opnieuw, kennis maken met de game. Donkey Kong Country Returns HD verschijnt over een maandje, op donderdag 16 januari 2025, op de Switch.

In Donkey Kong Country Returns HD help je Donkey Kong en Diddy Kong om hun kostbare bananen terug te pakken van de gemene Tiki Tak-stam. Dit doe je door te springen op diverse vijanden, door tonnen te knallen en door te rijden op onder andere raketten en mijnwagentjes. Deze titel bevat maar liefst 80 levels, inclusief de extra levels uit de 3DS-versie, die verdeeld zijn over negen verschillende werelden. Bovendien is het mogelijk om dit spel te spelen zoals die is ontworpen voor de Wii of kun je kiezen voor de lagere moeilijkheidsgraad waar je bijvoorbeeld extra hartjes krijgt. En oh ja, wist je al dat er een lokale multiplayerstand voor twee spelers aanwezig is?

Ben je benieuwd geworden naar Donkey Kong Country Returns HD? Bekijk dan onderstaande overzichtstrailer!

