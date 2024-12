Winnaar December Prijzenfestival #2 bekend!

Zoals jullie misschien wel weten staat ook dit jaar DN’s Prijzenfestival in december weer centraal. De winnaars van de eerste winactie zijn een paar dagen geleden al bekendgemaakt, maar ook de tweede prijsvraag is sinds gisteren ten einde gekomen. Bij prijzenfestival #2 deden er meer dan 100 mensen mee om Let’s Sing 2025 voor de Nintendo Switch te winnen. We kunnen dus net zoals bij prijzenfestival #1 opnieuw van een groot succes spreken!

Meedoen voor een fysiek exemplaar van het nieuwste deel van Let’s Sing was trouwens erg eenvouding. We wilden namelijk graag van jullie weten welk kerstliedje jij altijd voluit meezingt. Degene die gewonnen heeft kan zichzelf absoluut niet inhouden wanneer Last Christmas van Wham! voorbijkomt. Dus laten we er maar niet verder omheen draaien en direct de winnaar bekendmaken.

Namens heel Daily Nintendo feliciteren we @kirann!

Wij wensen jou natuurlijk alvast heel veel plezier met jouw prijs en vooral heel veel plezier met zingen! We vragen je om jouw adres te sturen naar info@dailynintendo.nl, zodat wij de prijs naar jou toe kunnen sturen. We streven ernaar prijzen binnen 4 weken te verzenden. Heb je niks gewonnen, wees dan vooral niet getreurd. Tot en met zondag 15 december maakt één van jullie namelijk kans op Luigi’s Mansion 2 HD met leuke extra’s!