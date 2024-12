Pokémon en Aardman gaan een samenwerking aan voor een project in 2027

Volgens mij weet iedereen wel het één en ander over Pokémon, maar wellicht klinkt Aardman jou niet zo bekend in de oren. Deze Britse animatiestudio heeft onder andere Wallace & Gromit op hun naam staan, maar bijvoorbeeld ook Shaun het Schaap en Arthur Christmas. Vele van hun projecten maken gebruik van stop-motion en daarom kunnen we wel zeggen dat Aardman onwijs creatief is. Taito Okiura, Vice President van Marketing en Media bij The Pokémon Company International, is trouwens evenals erg onder de indruk van het talent van Aardman. Daarom noemt hij deze samenwerking een droompartnership!

Over het project zelf doen de twee bedrijven trouwens redelijk geheimzinnig. Ondanks dat laat Pokémon in een persbericht wel weten dat fans van over de hele wereld een geweldige verrassing staat te wachten. Ook zou het gaan om gloednieuwe Pokémon-avonturen die samen met de unieke storytellingstijl van Aardman mooi bij elkaar zouden passen. Gelukkig is er nog meer dan genoeg tijd om extra informatie naar buiten te brengen aan de kant van Pokémon en Aardman. Het project staat namelijk gepland voor 2027, dus dat duurt nog wel even.