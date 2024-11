Drie extra SEGA Mega Drive-games voor Nintendo Switch Online-leden

Nintendo Nederland meldt zojuist op X dat voor leden van Nintendo Switch Online er drie SEGA Mega Drive-games bij zijn gekomen. Het gaat om:

ToeJam & Earl in Panic on Funkotron

VectorMan

Wolf of the Battlefield: Mercs

ToeJam & Earl in Panic on Funkotron is een platformgame uit 1993. Het is de opvolger van ToeJam & Earl uit 1991. Aardlingen zijn de planeet Funkotron binnengevallen en het is aan ToeJam& Earl om alle Aardlingen te vangen en ze terug te sturen naar Aarde.

Vectorman is in 1995 toegevoegd aan het SEGA Mega Drive platform. Het is een 2D-platformgame waarin je als Vectorman in een futuristische wereld vecht tegen buitenaardse wezens.

Wolf of the Battlefield: Mercs, in 1990 uitgebracht door CapCom is een arcade-shooter. Het is het vervolg op de arcade-game Commando uit 1985. Sluit je aan bij een groep huurlingen en voer geheime missies uit.