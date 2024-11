Volgende DS-titel aan Nintendo Music toegevoegd

Het lijkt er op dat de toevoeging van muziek op de Nintendo Music applicatie een wekelijkse gebeurtenis gaat worden. Voor de vierde week op rij sinds de releaseweek is er namelijk iedere week nieuwe muziek verschenen. Tot nu toe gebeurt dit bovendien iedere keer op de dinsdag. Deze keer gaan we terug naar een spel uit juni 2006, ‘Dr Kawashima’s Brain Training: How Old Is Your Brain?’.

Dit is ondertussen de vijfde game die door Nintendo is toegevoegd sinds de oorspronkelijke line-up. Hierdoor heeft de applicatie nu alweer 28 beschikbare titels om naar te luisteren. Van de vijf toegevoegde games zijn de meeste klassieke titels voor oudere generatie consoles. Alleen Super Mario Bros. Wonder was voor de Switch, verder hebben we titels voor de SNES, N64, Wii en nu dus de DS gekregen.

De 14 nieuwe nummers bevatten niet alleen de achtergrond muziek, maar ook kortere elementen zoals de uitslag van je “Brain Age”. Totaal nemen de nummers 35 minuten in beslag. Je kunt het wel veel langer luisteren. Want van deze 14 nummers zijn er 7 beschikbaar met extended opties. De volledige lijst kun je hier beluisteren (openen via een apparaat met de app geïnstalleerd).

Nintendo Music is gratis op iOS en Android te downloaden voor alle NSO-leden. De expansion pass is hier niet voor nodig.