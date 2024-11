Quilts and Cats of Calico verschijnt op 18 december

Tijdens de Indie World-presentatie van april vorig jaar maakte Switch-bezitters voor het eerst kennis met Quilts and Cats of Calico. Het spel heeft dus best wel een tijdje op zich laten wachten, maar volgende maand is het eindelijk zover. Op woensdag 18 december verschijnt de game namelijk op Nintendo’s hybride console. Hoewel de Europese prijs nog niet bekend is, gaat deze titel voor een bedrag van $19.99 over de digitale toonbank.

Quilts and Cats of Calico is een game vol met, hoe kan het ook anders, katten! Tijdens het spelen van dit gezellige bordspel, moet de speler kleedjes maken van stukken stof met een patroon. Door de kleuren en patronen van de stukken slim te combineren, kan je onder andere punten scoren per voltooid ontwerp. Terwijl je de verhaalmodus speelt, maak je uiteraard kennis met de regels en ontmoet je vele mensen die misschien wel vrienden met je worden. Quilts and Cats of Calico ondersteunt trouwens ook cross-play. Dit houdt in dat je online met maximaal 4 mensen kan spelen op verschillende platforms.