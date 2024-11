Dungeon Drafters krijgt fysieke release

Toen Dungeon Drafters in maart uitkwam, was de game uitsluitend digitaal verkrijgbaar. Het lijkt erop dat daar nu verandering in komt: Red Art Games heeft een fysieke release aangekondigd. Twee fysieke releases om precies te zijn. Deze komen ook naar de Nintendo Switch.

Op de eerste plaats brengen ze een standaardeditie van Dungeon Drafters uit, die ergens in het tweede kwartaal van 2025 uit zou moeten komen. Maar een special edition kon natuurlijk niet uitblijven. De catch: daar worden er slechts 500 van gemaakt in Europa. Naast de game zelf krijg je daar een extra sleeve met andere cover art, een tweezijdige poster (welke kant ga je ophangen?), een setje speelkaarten en een boekje met spelregels bij. Dat ziet er zo uit:

Geloof in het hart van de kaarten

Dungeon Drafters in vogelvlucht: in deze tile-based dungeon crawler gebruik je magie door middel van kaarten. Terwijl je oude ruïnes verkent, bouw je een deck dat steeds beter en beter wordt. Zo gebruik je steeds gavere en krachtigere combo’s om je vijanden te verslaan. Er zijn 6 personages om uit te kiezen aan het begin van de game, elk met hun eigen startersdeck. Gaandeweg verzamel je meer kaarten, zodat je uiteindelijk een deck bouwt dat past bij jouw speelstijl. Jouw taak is het om de wereld te ontdoen van het kwaad (je raadt het niet), en verboden kaarten. Ook heeft Dungeon Drafters enkele rogue-lite elementen: na elke run keer je terug naar het stadje om je klaar te maken voor de volgende. Als de actie ook even kan wachten, kun je in Adventurer’s town ook een praatje maken met de lokale NPC’s of zelfs even lekker gaan vissen. Genoeg te doen!

Bekijk ook zeker even de onderstaande trailer om een betere indruk te krijgen: