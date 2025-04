Nintendo Treehouse: Live deelt gameplay van Donkey Kong Bananza

Gisteren konden de fans van een paar van de aangekondigde games van de Nintendo Switch 2 kijken naar Nintendo Treehouse: Live. Hierin werden onder andere live gameplaybeelden van Donkey Kong Bananza gedeeld. Zo kregen we onder andere het begin van het spel te zien, zagen we hoe Donkey Kong de wereld om zich heen sloopte en hoe hij heel veel Banandium verzamelde. Hieronder kun je de twee segmenten uit Nintendo Treehouse: Live van de gloednieuwe Donkey Kong-game bekijken. Het gaat in totaal om maar liefst meer dan 40 minuten aan beelden. Dus als je uitkijkt naar Donkey Kong Bananza, dan kun jij je wel even vermaken!

