Nintendo plaatst ‘backwards compatibility’ lijst voor Nintendo Switch 2

Nintendo heeft een nieuwe, uitgebreide lijst online gezet waarin meer duidelijk wordt over de achterwaartse compatibiliteit van de Nintendo Switch 2. Het was mensen al opgevallen dat er in de Nintendo Switch 2 presentatie een paar keer naar voren kwam dat misschien niet alle Switch games op de Switch 2 te spelen waren. Online bestond al snel de angst dat dit op veel games van toepassing zou zijn, maar gelukkig blijkt dit reuze mee te vallen. Op een zeer uitgebreide pagina heeft Nintendo laten weten dat er maar één Switch game is die het niet doet op de Switch 2: namelijk ‘Nintendo Labo Toy-Con 04: VR Kit’. Verder zijn er een aantal games waar je echt een Switch Joy-con voor nodig hebt, Games die wel werken maar een aantal problemen hebben en games die een aantal start-up problemen hebben. De lijstjes kun je hieronder bekijken.

Games die niet gespeeld kunnen worden op de Nintendo Switch 2

Nintendo Labo Toy-Con 04: VR Kit

Games waarvoor je een Nintendo Switch Joy-Con nodig hebt:

Ring Fit Adventure

1-2 Switch

Everybody 1-2 Switch

Game Builder Garage

Nintendo Switch Sports

WarioWare: Move It

Nintendo Labo Toy-Con 01: Variety Kit

Nintendo Labo Toy-Con 02: Robot Kit

Nintendo Labo Toy-Con 03: Vehicle Kit

Games met Start-up problemen:

Klik hier voor de lijst

Games met in-game compatibility problemen: