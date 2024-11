Nintendo opent later deze maand een exclusieve pop-up store

Op 23 en 24 november kunnen we met z’n alle weer gezellig naar Heroes Dutch Comic Con in de Jaarbeurs in Utrecht. Misschien heb jij jouw kaartje al gekocht, maar als dat nog niet het geval is ren je nu als Nintendo-fan misschien wel naar de website. Nintendo Nederland heeft vanmiddag namelijk aangekondigd dat ze een exclusieve pop-up store gaan openen tijdens het bekende evenement.

In deze tijdelijke winkel is exclusieve merchandise van populaire Nintendo-reeksen te vinden. Zo kun je denken aan de Super Mario-reeks, maar ook aan spullen van Pikmin, The Legend of Zelda, Splatoon en Animal Crossing. Een aantal van de merchandise die te koop zal zijn, was eerder al te koop bij de Nintendo-winkels in Tokyo en Osaka in Japan. Alleen is Utrecht voor ons natuurlijk een stuk dichterbij!

En er is nog meer Nintendo-plezier te beleven!

Ja, je leest het goed. De pop-up store is niet het enige wat Nintendo meebrengt naar Heroes Dutch Comic Con. Er is namelijk nog meer plezier te beleven bij de Nintendo-stand. Volgende week kunnen spelers immers kennismaken met de nieuwste games voor de Nintendo Switch, waaronder: The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Super Mario Party Jamboree en Mario & Luigi: Brothership. Dat is erg handig als je twijfelt over die ene game, die nog niet heel lang geleden op de markt verscheen. Tevens zijn er ook podiumactiviteiten te vinden waarbij spelers de strijd tegen elkaar aangaan in spellen als Mario Kart 8 Deluxe, Nintendo World Championships: NES Edition en Super Smash Bros. Ultimate. Met andere woorden: er is meer dan genoeg te doen als Nintendo-fan!

Had jij al een ticket in je bezit, of ga je er nu snel nog eentje kopen dankzij dit nieuws? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!