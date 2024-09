Met de aankomende Tokyo Game Show in het vizier heeft uitgever Eastasiasoft al wat losgelaten over wat bezoekers kunnen verwachten. En dat is niet onbelangrijk voor Nintendo-fans, want Eastasiasoft bevestigt drie nieuwe Switchreleases! En zoals het er nu uitziet, kunnen we deze games in de komende maanden al verwachten. Lees hier meer over nieuwe titels Maiden Cops, Schildmaid MX en Starlight Legacy.

Maiden Cops

Maiden Cops is een klassieke side-scrolling beat ‘em up die je alleen of met z’n tweeën kunt spelen. Je stapt in de schoenen van één van drie agenten: Priscilla, Nina of Meiga. Niet alleen hebben zij alle drie verschillende vaardigheden, maar ze hebben ook allemaal trekjes van een ander dier. Maiden City wordt namelijk bevolkt door monster girls. En wanneer een kwaadaardige organisatie genaamd ‘The Liberators’ de vrede wil verstoren, kunnen ze dat natuurlijk niet over hun kant laten gaan! Hoewel er op de website van Eastasiasoft nog geen releasedatum wordt genoemd, schrijft ontwikkelaar Pippin Games onder hun meest recente video dat de game 23 september uitkomt. Of dit ook op de Switch-release ziet is nog even afwachten, maar dan kan het nooit lang meer duren toch?

Schildmaid MX

Schildmaid MX is ook van de side-scroller categorie, maar dan een shoot ‘em up! Op Steam is deze game positief ontvangen en nu komt de game ook naar de Nintendo eShop. Je kunt kiezen uit drie verschillende soorten ruimteschepen om de meer dan veertig handgemaakte levels al schietend te voltooien. Met je speciale Schildmaid-technologie krijg je punten voor het vangen van projectielen maar dat werkt niet onbeperkt, zodra danger-mode activeert kun je maar beter alert zijn. Des te meer omdat er ook nog wat geheime bosses in de game verstopt zitten. En uiteraard heeft ook deze shoot ‘em up een functie die niet mag ontbreken in deze tijd: een online scorebord!

Starlight Legacy

Starlight Legacy is een nostalgietrip naar het tijdperk van de 16-bit JRPG’s. Deze game speelt zich af in het koninkrijk Evaria dat bestaat uit de Forest, Mountain, Desert, en Sky provincies. Dat deze provincies in welvaart en vrede leven is in het bijzonder te danken aan de Eternity Tree die de omgeving zuivert. Maar politieke onrust brengt de Eternity Tree in gevaar, met alle desastreuze gevolgen voor Evaria van dien. Volg strijders Ignus en Teryl, die worden meegezogen in dit drama. Op hun schouders rust de taak om de Eternity Tree te redden door de relikwieën te vinden die in de provincies verborgen liggen. Dankzij de non-lineaire gameplay krijgen spelers zelf de kans te bepalen in welke volgorde ze dit doen.

