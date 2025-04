Alle aankondigingen van de eastasiasoft Showcase Spring 2025

Vanmiddag vond de eastasiasoft Showcase Spring 2025 plaats. Tijdens deze 15 minuten durende presentatie toonde eastasiasoft wat gamers in de komende maanden aan (indie)-releases kunnen verwachten voor de PlayStation 4 & 5, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch en pc. In totaal werden er 22 games aangekondigd, waarvan er 20 gaan verschijnen voor de Nintendo Switch in Europa. Hieronder vind je een opsomming van alle titels, maar we zoomen eerst in op een tweetal hoogtepunten van de presentatie. De volledige line-up is ook te vinden op de website van eastasiasoft. Of bekijk zelf de gehele showcase onderaan dit bericht.

Hakuoki SSL ~Sweet School Life~

De showcase opende met de aankondiging van de westerse release voor otome visual novel Hakuoki SSL ~Sweet School Life~, de nieuwste titel in de bekende Hakuoki-serie van Idea Factory. Deze game kwam in 2014 in Japan uit voor de PlayStation Vita en in 2023 in Japan voor de Nintendo Switch. Otomo fans zullen blij zijn met deze aankondiging voor het westen! Een precieze releasedatum is niet bekendgemaakt, genoemd werd dat de game laat 2025 zal verschijnen. Hakuoki SSL ~Sweet School Life ~ speelt zich af op Hakuou Academy, een privéschool. Voorheen alleen een school voor jongens, maar sinds dit schooljaar ook voor meisjes. Hoofdpersonage Chizuru is de enige vrouwelijke studente die staat ingeschreven voor het huidige schooljaar. Wij kijken ut naar haar (liefdes)avonturen!

Starlight Legacy

Een ander hoogtepunt uit de presentatie was de aankondiging van een release window voor de Japanse retro RPG-titel Starlight Legacy. Afgelopen september werd deze titel al aangekondigd, maar nu weten we dat de game in mei 2025 in de Nintendo eShop te koop gaat zijn voor €12,99. En later in het jaar volgt er ook een fysieke release in Europa. Starlight Legacy is een non-lineair avontuur in de stijl van de 16 bit JRPG-klassiekers. Je verkent de vier provincies van het Evaria Koninkrijk en volgt krijgers Ignus en Teryl op hun missie om de ‘Eternity Tree’ te herstellen en daarmee het Koninkrijk te redden.

Overige aangekondigde titels:

Dagger Froggy: dit top-down actiespel is al beschikbaar in de Nintendo eShop. De game is momenteel in de aanbieding voor €3,99 (t/m 22 april 2025).

Secrets in Green: een visual novel die op 9 april beschikbaar komt in de Nintendo eShop.

Moving Houses: first person game die draait om inpakken, releasedatum 16 april in de Nintendo eShop.

Hegzis: puzzelgame met releasedatum 23 april in de Nintendo eShop.

Blazing Trail: releasedatum 30 april

Submarine Survivor: mei 2025

Super Engine GT Turbo SPEC: mei 2025

Okko The Exiled: verschijnt binnenkort

Notice Me Leena-senpai!: 2025

Starlight Riders Hyper Jump: 2025

Knight’s Night!: 2025

Makis Adventure: 2025

Endlight: 2025

King of Ping Pong Megamix: 2025

Exo-Calibre: 2025

Without a Voice: 2025

Super Mining Mechs: 2025

Tiny Pixels Vol 2 – Stormy Knights: 2025

Daarmee is de hele lijst van aankondigingen voor de Nintendo Switch in Europa compleet. Nieuwsgierig geworden? Bekijk dan vooral zelf de showcase, de link vind je hieronder. Wat vind jij van de aangekondigde eastasiasoft games? Laat het ons weten in de reacties!