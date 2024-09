[Preview] Lou’s Lagoon – Genieten van het luchtruim

Tijdens gamescom mochten we een bezoekje brengen aan uitgever rokaplay, die zich focust op cozy games voor de hele familie. Eerder schreven we al over farming sim Sugardew Valley, die door rokaplay zelf wordt ontwikkeld. Maar ze staan als uitgever ook een andere ontwikkelaar bij: TinyRoar. En hun nieuwste game, Lou’s Lagoon, hebben we ook al even mogen bekijken met tekst en commentaar! In deze game neem je de bezorgservice van je oom Lou over, die onder vreemde omstandigheden is verdwenen. Je bezorgt daarom met je watervliegtuig pakketjes én probeert de waarheid achter deze mysterieuze verdwijning te achterhalen. Benieuwd wat onze indrukken waren? Je leest het hier in onze Lou’s Lagoon-preview.

Een warm welkom

Hoewel de Kickstarter van Lou’s Lagoon nog van start moet gaan, was de demo die ik voorgeschoteld kreeg al speelbaar. Ik werd snel welkom geheten op het eiland door een van oom Lou’s goede vrienden, een schattige combinatie tussen een hond en een walrus. Dit was nog maar de eerste van de leuke dierenfusies die ik op de eilandengroep Limbo zou zien, de designer leek veel plezier te hebben in deze fantasierijke creaties. Maar er deed zich al snel een probleem voor: het watervliegtuig dat je oom voor je heeft achtergelaten, kan wat onderhoud gebruiken. Een mooie gelegenheid om te oefenen met de Swirler 2000, een alles-in-één-tool waarmee je grondstoffen kunt verzamelen. Zo kon ik technische onderdelen en hout vinden tussen wat rotzooi op het strand. Ik hoorde dat je later ook uit grotere bronnen grondstoffen kunt winnen, maar daarvoor moet je eerst de Swirler upgraden. Anders raakt deze oververhit!

Toen ik grondstoffen had bemachtigd, kon ik het vliegtuig herstellen. Hiervoor gebruik je de Swirler om onderdelen op de goede plek weer ‘uit te spugen’. In een mum van tijd was het vliegtuig hersteld. Maar je kan de Swirler ook gebruiken om andere dingen te bouwen. Zo kun je het eiland naar gelieven customizen. Ik kon zien hoe dit werkte door een stoeltje uit het menu te kiezen en op het strand te plaatsen. Hierdoor verscheen een soort schim van de stoel en kon ik beoordelen hoe het stond. Toen ik tevreden was, pakte ik de Swirler om de stoel in elkaar te zetten. Zo kun je van Lou’s Lagoon je eigen plekje maken! Je kunt ook praktische dingen maken, zoals een trap. En ik begreep dat je door de radiotoren te upgraden meer bereik krijgt, en dus meer bestellingen vanuit de hele eilandengroep.

Kunst- en vliegwerk

Met het vliegtuig kun je de omliggende eilanden in Limbo verkennen, maar dat betekent niet dat er op het hoofdeiland niets te doen is. Zo werd ik gewezen op een quest met twee broertjes die misschien informatie hadden over de locatie van oom Lou. Een van deze broertjes was helaas gestrand op een ander eiland, dus aan jou de schone taak hem te redden. Wat me opviel, was dat beide broertjes een vergelijkbaar verhaal tegen me ophingen: op het hoofdeiland vond ik er eentje die me wees op zijn gestrande broertje, terwijl de ‘schipbreukeling’ me ook vertelde over wat er was gebeurd. Dit was een bewuste keuze, omdat de makers willen dat je voor een quest als deze niet gebonden bent aan wie je het eerst vindt om de opdracht te ‘activeren’. Welk broertje je als eerste spreekt, maakt daarom niet uit. Geen arbitrair stappenplan om te volgen dus!

Daarna was het tijd voor het vliegen, één van de opvallendste elementen tijdens de Lou’s Lagoon-preview. Je selecteert niet gewoon naar welk eiland je wilt gaan, maar bestuurt daadwerkelijk het vliegtuig! Voor de liefhebber zijn er onderweg ook parcoursen te vinden. Zo kwam ik een korte route tegen waarvoor je door verschillende ringen in de lucht moest vliegen. Maar dit is wel een cozy game: als dit je niet ligt, mag je het overslaan. Hoewel er nog volop wordt gewerkt aan de game, begreep ik dat andere eilanden wel verschillen van jouw hoofdeiland. Het zal vergelijkbaar zijn met domeinen in bijvoorbeeld Zelda: Breath of the Wild. Hoewel ze onderdeel zijn van dezelfde wereld, zullen het uiterlijk en de inwoners van eilanden wel kenmerkend zijn. Op deze eilanden kun je niet alleen van alles ontdekken, maar ook nieuwe klanten vinden! Uiteindelijk heb je natuurlijk wel een bezorgservice te runnen.

Toekomstmuziek

Ik heb me goed vermaakt tijdens de Lou’s Lagoon preview en ben benieuwd naar de onderdelen die nog in ontwikkeling zijn, zoals het koken, vissen en craften voor bestellingen. En de belofte van nog meer schattige dierencombo’s spreekt me ook erg aan! Visueel zat het in elk geval al goed, de vrolijke, cartoony stijl past goed bij de ontspannen toon van de game. Hoewel er een duidelijk plan is voor de game, wordt er binnenkort een Kickstarter gelanceerd voor potentiële extra features. Het is al wel duidelijk dat deze game voor de Switch zal verschijnen, en het streven is om het volgend jaar uit te brengen.

Hoewel Lou’s Lagoon en Sugardew Valley allebei de waarden van rokaplay vertegenwoordigen, waren dit duidelijk twee hele verschillende games. Mooi om te zien dat ontwikkelaars die dezelfde sfeer willen creëren toch zulke andere ideeën kunnen hebben bij de vertaling, zo blijft het gamelandschap het leukste!

