Montezuma’s Revenge: The 40th Anniversary Edition aangekondigd voor de Switch

Met deze nieuwe aankondiging gaan we wel héél ver terug in de tijd: Montezuma’s Revenge bestaat 40 jaar! Ter ere van deze mijlpaal heeft Eastasiasoft een gloednieuwe release aangekondigd in de vorm van Montezuma’s Revenge: The 40th Anniversary Edition. De game is op dit moment in ontwikkeling, met Mission Critical Studios, Handcrafted Mystical Games en Normal Distribution achter de schermen. Er is nog geen releasedatum bekend, maar wel weten we dat we de game in 2025 kunnen verwachten. Voor het eerst zal deze retrogame te spelen zijn op moderne consoles, en dus ook de Nintendo Switch.

Onze oudere lezers kennen de game vast wel, maar misschien gaat er bij de naam Montezuma’s Revenge ook wel een belletje rinkelen bij ons jongere publiek. Montezuma’s Revenge is een klassieke multi-room platformer uit 1984, te spelen op onder andere Atari- en Commodore-consoles. Je speelt als de schattenjager Pedro, die op ontdekkingstocht gaat in gevaarlijke catacomben. Terwijl jij je door het doolhof aan ruimtes navigeert, word je geteisterd door gevaarlijke monsters en alle hindernissen die je van een luguber labyrint mag verwachten. Vechten kan Pedro nauwelijks, dus het is cruciaal dat je niet met deze wezens op de vuist gaat. Je moet op zoek naar sleutels, artefacten en meer om je weg te vinden door de wirwar aan kamers.

Retro in een 21e-eeuws jasje

De pas aangekondigde 40th Anniversary Edition neemt het origineel en doet er een schepje bovenop. Gametechnologie is in vier decennia natuurlijk enorm verbeterd, en vanzelfsprekend gaan we dat terugzien in deze nieuwe versie. Montezuma’s Revenge is volledig opnieuw gemaakt in 2.5D met widescreen HD. Oftewel: de 2D-look is ingeruild voor een high-definition 3D-stijl die de game naar de 21e eeuw haalt, zonder de 2D-gameplay van het origineel aan te tasten. Ook speel je in deze nieuwe editie door 100 kamers, het aantal dat de oorspronkelijke game eigenlijk had moeten hebben. En vind jij dat Lara Croft dubbel en dwars heeft bewezen dat vrouwen de betere archeologen zijn? Dan kun je er in de remake ook voor kiezen om als Pedro’s zus Rosita te spelen.

Bekijk hieronder de trailer voor Montezuma’s Revenge: The 40th Anniversary Edition:

Montezuma’s Revenge: The 40th Anniversary Edition zal digitaal verkrijgbaar zijn in de Nintendo eShop, maar er zijn ook al fysieke edities onthuld. Play-Asia verkoopt naast een gewone variant ook een limited edition met slechts 2000 exemplaren. Naast de game cartridge krijg je daar een handleiding (zoals dat vroeger hoorde!), cd met soundtrack, en een genummerd certificaat bij. Ook zit er een custom sleutelvormige USB-stick bij met daarop de originele Montezuma’s Revenge: Director’s Cut voor pc. Pre-orderen kan vanaf 10 oktober via Play-Asia.