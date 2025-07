Everdeep Aurora krijgt launch trailer

Everdeep Aurora is afgelopen donderdag verschenen voor de Switch. Om dat te vieren heeft indie game uitgever Ysbryd Games nu een launch trailer voor de game vrijgegeven die je hieronder kunt bekijken.

Everdeep Aurora is een 2D-adventuregame. In de game speel je met een kat genaamd Shell, die zich bevindt op een planeet waarvan het oppervlak is vernietigd door een meteorietenregen. Shell wordt, gescheiden van haar moeder, wakker op een bankje met enkel een brief. Samen met haar nieuwe kennis Ribbert boort Shell zich een weg in de Everdeep om zich weer te herenigen met haar familie. In de game boor je je een weg door procedureel gegenereerde steenvlaktes, die Shell leiden naar verschillende bestemmingen, waaronder landhuizen, vijvers en tavernes. Ondertussen ontmoet je meer dan twintig van de vriendelijke bewoners van de Everdeep en moet je hun vertrouwen en hulp verdienen door aan hun verzoeken te voldoen. Lukt het jou om Shell weer te herenigen met haar familie?

