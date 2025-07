[Special] Het Nintendo Museum is een must voor fans, maar had informatiever mogen zijn

Het Nintendo Museum is een must voor fans, maar had informatiever...

Vorig jaar ging eindelijk het Nintendo Museum open in Kyoto na een redelijke vertraging. Wij zijn er nu geweest, maar hoe bevalt zo’n museum nu eigenlijk? Geeft het nu echt wat achtergrondinformatie over het bijzondere bedrijf? Dat uiteindelijk niet, maar het is alsnog een erg leuke ervaring.

Toegang krijgen is een gedoe

De ervaring begint al bij het krijgen van toegang. Het is niet zo simpel als online of aan de deur een kaartje kopen. Nee, Nintendo heeft via hun eigen site een loterij. Hier moet je je ongeveer drie maanden van de voren opgeven en kun je als je wordt ingeloot vanaf ongeveer twee maanden van tevoren een ticket kopen. Nu is bijvoorbeeld de loterij voor oktober open en vanaf begin volgende maand horen deelnemers of ze zijn ingeloot. Dus je bent nooit gegarandeerd van toegang.

Vanaf de ingang al speels

Wanneer je als bezoeker door de controle heen bent gegaan en je op het terrein staat is het al meteen duidelijk dat het een speels museum is. Met verschillende fotomogelijkheden op de binnenplaats waarbij de medewerkers je ook graag assisteren tot de verschillende easter eggs. Denk aan tegels die klassieke art weergeeft. Wanneer je naar binnenloopt, word je begroet door een rij van Toads. Deze Toads kun je door lichte aanrakingen laten zingen en ook hier helpt het personeel je met foto’s of video.

Als je eenmaal het gebouw binnen bent kun je kiezen om eerst te gaan shoppen, een experience boeken of direct het museum in gaat. Ik raad aan om in elk geval de experience die je wilt te boeken. Deze spots gaan snel dus kans dat je je de mogelijkheid mist als je eerst het museum in gaat. Ook als je echt iets specifieks wilt kopen is het slim om dat eerst te doen, sommige producten zijn snel uitverkocht.

Flinke geschiedenis op één verdieping

Het museum zelf is opgedeeld in twee verdiepingen, de bovenste verdieping (dat is waar je begint) is de expo waar je echt alles uit de geschiedenis van Nintendo kunt zien. Van Hanafuda tot en met de Switch en zelfs een klein stukje voor de Switch 2. Wat opvallend is, is dat er vrij weinig uitleg over producten is. Het is meer een tentoonstelling dan een museum. Wat juist jammer is, aangezien het producten heeft waar ik nog nooit van gehoord had. Zoals de Famicom 3D View en verschillende andere accessoires. Het toppunt waren echter de prototypes van controllers en zelfs de GameCube. Ik had daar al helemaal meer diepgang willen zien wat voor gedachtegang er was achter de designveranderingen.

Naast exhibities per console zijn er ook gemaakt voor sommige franchises zoals bijvoorbeeld Pokémon, maar ook over Nintendo voorafgaand aan het zijn van een game developer. Oud speelgoed, Hanafuda en meer. Het is één grote timeline van Nintendo, maar ook hier geldt: meer informatie over die periode was leuk geweest. Ook opvallend is dat er voor zover ik zag het alleen focust op speelgoed dus niet over de vele andere activiteiten van Nintendo over de jaren heen. Op deze verdieping mocht je geen foto’s maken, dus de onderstaande drie foto’s komen van hun eigen site.

Copyright Nintendo

Tijd om te spelen

Wanneer je goed hebt rondgekeken kun je de trap naar beneden nemen en kun je op een nieuwe manier aan de slag met klassieke Nintendo-spellen en producten. Iedere bezoeker krijgt een pas met 10 munten om te spenderen aan activiteiten. Zo kun je bijvoorbeeld met gigantische controllers games spelen klassieke consoles. Deze controllers moeten met twee spelers gebruikt worden. Nu was ik alleen en denk je misschien dat je dan niets kunt doen, maar gelukkig heeft Nintendo daar aan gedacht. Zodra je aan de beurt bent komt er een medewerker helpen om met je samen te spelen.

Verder kun je meer dan 80 klassieke games spelen in je eentje of speelgoed testen zoals de Ultrahand, Love Tester en Ultra Machine. Je kunt zelfs interactief zijn met gedichten of Game & Watch met je schaduw spelen. Wat naast de grote controllers echter het leukste is, is het schieten met de NES Zapper of Super Scope. Hierin neem je het op tegen ruim 10 anderen om zo veel mogelijk punten te halen door vijanden op een groot scherm te schieten.

Eigenlijk zijn alle opties erg leuk om te spelen en hoewel je voor sommigen even in de rij moet staan is het nooit erg lang en is het ook niet erg om te kijken naar anderen die spelen of naar de paar exhibities die er staan. Zo is er nog een tijdlijn waarin de geschiedenis van de Zapper technologie.

Burgers en workshops

Naast het gebouw waar het museum en de winkel zijn heb je nog een gebouw. Hier bevindt zich Hatena Burger waar je je eigen burger kunt samenstellen. Hoewel ik de burger zelf wat klein vond voor de prijs was de smaak er wel goed van. Ook miste ik wat meer thematisering in het restaurant. Afgezien van een glas-in-loodraam van The Wind Waker viel het tegen. Wanneer je in dit gebouw naar boven ging voor de workshops waren er wel wat elementen. Zoals een verborgen Pikachu en Eevee. Juist omdat alles in het thema was viel daarom de aankleding van het restaurant wat tegen.

Van de twee workshops die er waren; maken van Hanafuda en het leren spelen van Hanafuda heb ik alleen het maken van Hanafuda gedaan. Van vrienden die het leren spelen hebben gedaan heb ik over die zeer goede verhalen gehoord, maar ik had daar niet veel interesse in. Het maken van de Hanafuda kaarten was leuk, maar ik had er iets meer van verwacht.

Je krijgt de keuze uit verschillende designsets die je kunt maken met ieder vier kaarten. Deze zijn gemaakt van karton en de tekeningen zijn er al op gemaakt. Daarnaast krijg je verschillende plastic blaadjes met nummers. Dit bepaalt in welke volgorde je moet gaan verven en in welke kleur. Al mag je natuurlijk hiervan afwijken als je een leuk idee hebt. De blaadjes zijn er vooral als een handvat om binnen de lijntjes te verven en de originele designs te behouden. Zelf ben ik wat dat betreft niet echt creatief, dus afgezien van wat wisseling van kleur heb ik niet gedaan. Het was leuk om te doen en je kon je gemaakte kaarten in een leuk mapje mee naar huis nemen, maar ik had het van tevoren diepgaander verwacht.

Al met al zeker waard om te bezoeken

Het Nintendo Museum is eigenlijk, maar voor de helft, echt een museum. De bovenste verdieping met alles uitgestald is een prachtige verzameling, maar het had zeker wat informatiever gemogen met meer details over alle producten. Zo wist ik echt niets van de Famicom 3D System en dacht ik dat Virtual Boy de eerste VR voor Nintendo was. Hier had ik graag meer over gehoord of gelezen bijvoorbeeld.

De begane grond is in elk geval een erg leuke ervaring. Van klassieke Nintendo-games spelen met een gigantische controller tot het gebruiken van ouderwetse Nintendo-producten. Het is een goede ervaring voor jong en oud en mocht je alleen gaan, dan willen de medewerkers je assisteren met het spelen van de multiplayer mogelijkheden. Daarnaast heeft het museum ook flink wat merchandise te koop en zijn er leuke workshops te volgen zoals het maken van Hanafuda. Later dit jaar wordt het museum bovendien uitgebreid met een Art Gallery met verschillende game art stukken.