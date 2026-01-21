Releasedatum en nieuwe trailer voor Love Eternal 

In juni 2024 werd Love Eternal aangekondigd, een nieuwe titel van ontwikkelaar Brlka en uitgever Ysbryd Games. De game stond gepland voor een release ergens in 2025 maar na wat vertraging gaat het volgende maand gebeuren. Want er is inmiddels een releasedatum! Deze horror platformer in pixel-stijl verschijnt op 19 februari digitaal voor de Nintendo Switch. Benieuwd geworden? Hieronder kun je een nieuwe trailer bekijken. Maar lees vooral ook nog even onze preview. Wij hebben in 2024 tijdens Gamescom een voorproefje gekregen en dat beviel goed: ‘Love Eternal lijkt een goede, uitdagende platformgame te gaan worden, die geschikt is voor zowel platform-experts als horrorliefhebbers‘.

In Love Eternal volg je het verhaal van Maya, een tiener die momenteel nogal veel op haar bord heeft. Naast de gewone dingen van het leven, zoals een ruzie met haar beste vriendin en de koude schouders die ze krijgt van haar familie, is ze ook ontvoerd door een eeuwenoude god. Ze zal zijn domein moeten ontsnappen, maar dit is nog niet zo makkelijk. Gebruik de zwaartekracht om Maya’s atletiek vaardigheden te vergroten en een vreemde omgeving te navigeren. Spring over diepe ravijnen en dodelijke vallen, verken eeuwenoude kastelen en diepzee grotten en wees op je hoede voor de god, voordat hij besluit de omgeving te veranderen. Confronteer vreemde visioenen van je familie, vrienden en andere gevangenen om erachter te komen wat deze god nou eigenlijk wil.

Staat Love Eternal op jouw wensenlijstje?