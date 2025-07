[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 29

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

Donkey Kong Bananza [Switch 2]

Prijs in de Nintendo eShop: €69,99– 17 juli

Donkey Kong Bananza is het nieuwe 3D avontuur van Donkey Kong, met dit keer niemand minder dan een jonge Pauline als partner! In dit nieuwe avontuur ga je op pad om een nieuwe ondergrondse wereld te verkennen, en het is daarom maar goed dat DK zo sterk is. Met zijn vuisten slaat hij zowaar alles aan gort, maakt hij diepe tunnels of grijpt hij stukken steen om naar zijn tegenstanders te gooien.. de wereld is jou speeltuin! Hoe meer je kapot slaat, hoe meer geheimen je vindt… en er is veel te ontdekken! Deze ondergrondse wereld bestaat uit lagen, en elk van deze lagen heeft zijn eigen biome, vol met verassingen. Van groene jungles, enorme gebergten en zelfs een bevroren landschap, je komt van alles tegen! Ook wonen hier verschillende wezens welke hulp nodig hebben om op te staan tegen de Void Company. Deze groep heeft de Banandium gems gestolen, maar wat ze ermee van plan zijn? En hoe past Pauline in dit plaatje?

Wij mochten de game al eens spelen, onze preview hiervan kun je hier lezen!

The Wandering Village

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99– 17 juli

The Wandering Village speelt zich af in een post-apocalyptische wereld, waar mysterieuze planten overal ter wereld groeien. Dat zou op zich niet zo’n probleem zijn, ware het niet dat deze giftige pollen verspreiden. Een kleine groep overlevenden besluiten een schuilplaats te bouwen op de rug van een enorm ronddwalend wezen, welke zij ‘Onbu’ noemen. Jij speelt de leider van deze kleine groep mensen, waarbij je hun nederzetting uitbouwt en een symbiotische relatie onderhoud met het enorme wezen. Jouw keuzes spelen hierin een enorme rol, want hoe ga je deze relatie aan? Zoek je naar een balans, waarin zowel jouw volk als het wezen comfortabel kunnen leven? Of ben je alleen maar bezig met uitbreiden en het overleven van je eigen mensen, zonder aan de behoeften van het wezen te denken? Het wezen dwaalt daarnaast verder en verder, door onbekende biomen met uitdagingen waaraan je je telkens zult moeten aanpassen.

Shadow Labyrinth

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99– 18 juli

Shadow Labyrinth is een nieuwe, donkere kijk op de klassieke Pac-Man formule. Om te beginnen is het al geen maze video game, het is een 2D action platformer. Je volgt het verhaal van een persoon simpelweg genaamd ‘Swordsman No. 8.’ genoemd, welke ontwaakt op een buitenaardse planeet overrompeld door monsters en vernietigd door oorlog. Het duurt gelukkig niet lang voordat hij PUCK ontmoet, een mysterieus maar zeer bekend figuur dat je leert dat je ontsnapping van deze planeet het enige doel is… en dat hij je daarbij kan helpen. Om dit te doen zul je alles moeten verslinden wat je tegenkomt om uiteindelijk zo de apex predator van de hele planeet te worden.

Verken doolhof achtige structuren waar vijanden en puzzels de grootste uitdagingen zijn die je tegenkomt. Om te kunnen overleven zul je elk hoekje van deze planeet moeten onderzoeken, om zo steeds sterkere vaardigheden en krachten te krijgen. Hoe dieper je gaat, hoe meer je erachter komt waarom PUCK precies jou koos voor deze taak… en wat de geheimen van deze wereld zijn.

Wat verder verschijnt in de week van 14 tot en met 20 juli

15 juli – Dungeons & Dragons Neverwinter Nights 2 – Enhanched Edition

16 juli – Upin & Ipin Universe

16 juli – Neon Noodles

16 juli – Ad SHOOt

17 juli – BUSTAFELLOWS Seasons 2

17 juli – HUNTERxHUNTER NENxIMPACT – Deluxe Edition

17 juli – HUNTERxHUNTER NENxIMPACT

17 juli – Anomaly Collapse

17 juli – Diluvian Winds

17 juli – Beat ém Up Collection

17 juli – God Wars

17 juli – Korean Drone Flying Tour: Pocheon-si

17 juli – Golden Tee – Arcade Classics

17 juli – Collectible Cars Shop Simulator

17 juli – Be A Bee

17 juli – Bring you Home

17 juli – Bithday of Horros

17 juli – Cottonville

18 juli – Shadow Labyrinth

18 juli – Pineapple: A Bittersweet Revenge

18 juli – Karma City Police

18 juli – Gym Manager

18 juli – Pro Baccarat

18 juli – Command Under Fire

Niets gevonden? Bekijk hier de Release Radars van afgelopen weken.