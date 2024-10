Garden of the Sea krijgt releasedatum

In juni dit jaar konden we je al melden dat Garden of the Sea ook een Nintendo Switch-release gaat krijgen. Inmiddels is ook bekend wanneer we met de game aan de slag kunnen. Garden of the Sea zal volgende maand namelijk voor Nintendo’s hybride console verschijnen, om precies te zijn op 3 oktober. De game is een ‘life-sim’ en voor wie de eerdere trailer heeft gemist, hebben we deze hieronder nogmaals voor je gedeeld.

In het kort: In Garden of the Sea verken je een aantal magische eilanden met je boot. Bouw een huis voor jezelf op een plek waar jij je thuis voelt, leg een prachtige tuin aan en verzamel diverse huisdieren tijdens je ontdekkingstochten. Uiteraard zijn er ook quests om te voltooien en beloningen vrij te spelen. Maar je uiteindelijke doel is om je eigen plekje te creëren. Fouten maken is er niet bij, dus er staat niets op het spel. De gameplay wordt bovendien aangevuld door een meeslepende soundtrack die je mee de wereld in neemt.