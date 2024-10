Nieuwe exclusieve Mario-merch in My Nintendo Store

Het is leed waar wij als Nintendo-fans allemaal mee moeten leven: veel leuke producten van je favoriete games verschijnen alleen in Japan. Even kwam alles dichterbij, toen Nintendo hun eerste Pop-Up Store opende in Europa. Maar deze was tijdelijk én alleen op de Japan Expo Paris 2024. Dat lag natuurlijk nog steeds niet om de hoek. Maar inmiddels verschijnen er steeds meer producten van deze exclusieve lijn in de My Nintendo Store, waardoor je ze ook gewoon in Nederland kunt bestellen!

Eerder waren er al vier Mario-knuffels beschikbaar gekomen, maar inmiddels is het assortiment uitgebreid. Denk aan kantoorartikelen zoals etui’s en een pennenhouder, maar ook kleding! En naast de Mario-collectie zijn ook andere Nintendo-klassiekers vertegenwoordigd: Zelda, Animal Crossing, Pikmin en Splatoon. Als je interesse hebt, neem dan snel een kijkje. Want wie weet hoe lang deze producten beschikbaar zullen blijven. Heb jij al iets op je wishlist staan? Laat het ons weten in de comments!