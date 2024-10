Meer content voor F-Zero 99 en F-Zero games naar NSO

Nintendo is de dag begonnen met wat aankondigingen voor de F-Zero fans onder ons. Na jarenlange stilte (laatste game verscheen in 2004) kwam in 2023 plotseling F-Zero 99 naar de Switch. De game is gratis te spelen wanneer je een NSO-abonnement (Nintendo Switch Online) hebt en bevat nieuwe gameplay in een retro jasje. Nu komt er dus meer F-Zero content naar de Switch.

Vandaag heeft Nintendo aangekondigd dat F-Zero 99 een gratis update heeft gehad. Zo is er een nieuwe Ace-Cup. Deze cup komt met vijf nieuwe tracks, nieuwe versieringen voor je wagens en een uitgebreidere oefenmodus. De circuits en voertuigen die worden toegevoegd zijn onder andere versies die eerder alleen in Japan beschikbaar waren. Deze waren namelijk op de Super Famicom beschikbaar via Satellaview. het gaat hier om Mute City IV, Sand Storm I, Big Blue II. De laatste twee Sand Storm II en Silence II zijn toegevoegd aan de “Hard Tracks” modus.

Op 11 oktober kunnen gamers echter nog meer F-Zero content spelen op hun Switch. Dan verschijnen namelijk twee games op Nintendo Switch Online + Expansion Pass. Het gaat hier om de F-Zero Climax en F-Zero GP Legend. Deze games verschenen oorspronkelijk respectievelijk in 2004 en 2003 voor de Game Boy Advance. F-Zero Climax is extra bijzonder, aangezien deze game oorspronkelijk alleen in Japan is verschenen. Het is dus voor het eerst dat wij het in Europa kunnen spelen (afgezien van import).