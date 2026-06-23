Geniet 7 augustus van de THQ Nordic Digital Showcase 2026

Uitgever THQ Nordic heeft echt al vele verschillende soorten games op haar naam staan. Zo kun je denken aan Titan Quest 2, Wreckfest 2, The Guild – Europa 1410, Fatekeeper, Expeditions: Samurai, en Way of the Hunter 2. Begin augustus zullen we veel te zien en te horen krijgen over deze titels. Op 7 augustus laat THQ Nordic namelijk hun Digital Showcase van 2026 aan de wereld zien. Mogelijk worden er ook gloednieuwe games aangekondigd, al is dat voor nu nog niet bevestigd. Ook hopen we op een releasedatum voor The Eternal Life of Goldman

Tijdens deze presentatie, die 21:00 uur begint, kun je ook updates van eerder aangekondigde games verwachten. Zet de datum en tijd dus zeker in je agenda als je uitkijkt naar een of meerdere titels van THQ!