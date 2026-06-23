Capcom Spotlight aangekondigd voor 25 juni

We mogen weer uitkijken naar een nieuwe Capcom Spotlight! Dit digitale event staat gepland voor later deze week, op donderdag 25 juni om 23 uur Nederlandse tijd. Dit is de tweede Spotlight van 2026, na die van 5 maart jl. Ook dit keer gaan in de 30 minuten durende presentatie een aantal (aankomende) Capcom games onder de loep genomen worden. Om dit evenement aan te kondigen heeft Campcom een korte video online gezet. Hierin laten ze alvast de games zien die voorbij zullen komen. Verwacht nieuwe informatie van games als Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflections, Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen en Onimusha: Way of the Sword. Volgens de website van Capcom mogen we ons in de komende show dus niet alleen verheugen op nieuws over aanstaande titels, maar ook op updates van games die nu al verkrijgbaar zijn. Zoals Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, maar denk bijvoorbeeld ook aan Pragmata of Mega Man Star Force Legacy Collection (om een gokje te wagen).

We zullen nog even geduld moeten hebben. Donderdagavond horen en zien we meer. Wie weet welke verrassende aankondigingen dan voorbij gaan komen. Wanneer de link naar de livestream bekend is, zullen we die uiteraard met jullie delen.

Ga jij deze Capcom Spotlight kijken? Laat het ons weten in de reacties!