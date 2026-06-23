Deer & Boy is vandaag te spelen op de Nintendo Switch

Vorig jaar werd er tijdens gamescom aangekondigd dat Deer & Boy naar Nintendo’s eerste hybride console zou komen. Een releasedatum liet nog even op zich wachten, maar vanaf vandaag is het wachten eindelijk voorbij. Het avonturenspel van ontwikkelaar Lifeline Games en uitgever Dear Villagers is immers nu te koop in de Nintendo eShop! De game gaat normaal gesproken voor een bedrag van €19,99 over de digitale toonbank, al krijg je tot en met 7 juli 10% korting op jouw aankoop.

In Deer & Boy volg je het avontuur van een jongen die is weggelopen van huis. Gelukkig betekent dat niet dat hij er helemaal alleen voor staat, want hij komt een jong hertje tegen. Omdat het dier erg kwetsbaar is, besluiten jullie samen op reis te gaan en jullie vaardigheden steeds verder te ontwikkelen. Daarom zie je in dit spel een prachtige vriendschap ontstaan, dat wordt versterkt door prachtige visuals en meeslepende muziek.

Een releasedag wordt zoals gewoonlijk gevierd met een launch-trailer, welke je hieronder kunt bekijken. Ga jij samen met het jongetje en hertje op avontuur? Laat het ons weten in de reacties!