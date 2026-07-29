[Giveaway] Win 5x Warhammer 40,000: Rogue Trader

Eind vorig jaar verscheen Warhammer 40K Rogue Trader voor de Nintendo Switch 2 en twee weken geleden verscheen er namelijk een patch voor de Switch 2-versie van de game. Om de release van deze patch te vieren, mogen we maar liefst 5 codes verloten van Warhammer 40,000: Rogue Trader.

Stap in het duistere universum van Warhammer 40,000 en bepaal het lot van een sterrenrijk. In Warhammer 40,000: Rogue Trader neem je de rol aan van een machtige Rogue Trader. Verken onbekende sterrenstelsels, maak moeilijke keuzes, stel een loyale bemanning samen en voer strategische, turn-based gevechten uit in een episch avontuur vol gevaar en intriges.

Wil jij dit avontuur beleven op de Nintendo Switch 2? Doe dan mee aan onze prijsvraag en maak kans op een exemplaar van Warhammer 40,000: Rogue Trader.

Meedoen is bovendien simpel. Door te reageren op dit bericht, maak je automatisch kans op een van de codes. Meedoen kan tot en met 7 augustus dit jaar. Wanneer de prijsvraag verloopt, verloten wij de prijzen binnen enkele dagen tussen de deelnemers en zullen de downloadcode naar de winnaars sturen via de mail.

Daily Nintendo crew is uitgesloten van deelname. Iedereen mag slechts een keer meedoen. De winnaar worden zo snel mogelijk na de laatste dag van deelname getrokken. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Prijs wordt per mail toegestuurd. Daily Nintendo erkent geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van deze prijsvraag, ook kunnen wij niet een vervangende prijs verzorgen.