Releasedatum voor Pokémon Pokopia Bubbly Basin DLC Part 1

In de Nintendo Direct van 9 juni hoorden we dat de verrassingshit voor Nintendo van dit jaar – Pokémon Pokopia – flink wat DLC krijgt. Zowel gratis DLC als betaalde uitbreidingen via de Expansion Pass. De gratis DLC gaat ergens in augustus te downloaden zijn, die datum weten we nog niet. Maar het lijkt erop dat de releasedatum van het eerste deel van de Expansion Pass wel bekend is. In een update heeft een Japanse commercial naar verluidt de datum bevestigd voor deze eerste release met onderwaterthema Bubbly Basin. Die verschijnt blijkbaar volgende week op 5 augustus 2026 als we deze reclame mogen geloven (bron: Nintendo Life):

Dit gaat dus om ‘slechts’ de eerste update van de Expansion Pass. Daarna volgen er nog twee. Aan het einde van dit jaar verschijnt het tweede pakket met nieuwe functies, en in 2027 kunnen we weer genieten van een gloednieuwe locatie. De Expansion Pass kost € 34,99 en is verkrijgbaar via de Nintendo Store. Meer informatie over alle DLC vind je hier.

Het lijkt heel aannemelijk dat op 5 augustus ook de gratis update uitkomt aangezien die de nieuwe kracht Dive toevoegt. Hiermee kun je onderwater lekker verder bouwen en nieuwe Pokémon ontmoeten in het onderwaterstadje. De officiële beschrijving van Nintendo leert ons dat je niet alleen de missie ‘Raise the environment level!’ in Bleak Beach moet voltooien voordat je aan de betaalde DLC Bubbly Basin kunt beginnen. Maar dat je ook ‘de move ‘Dive’ uit de gratis software-update van augustus 2026 moet hebben geleerd‘.

Kijk jij ernaar uit om met Bubbly Basin aan de slag te gaan? Hieronder vind je voor de leuk (én het gemak!) nogmaals de Direct-trailer van de Expansion Pass!