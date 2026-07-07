Warhammer 40,000: Rogue Trader krijgt enorme update en maakt DLC gratis

Nog maar enkele weken geleden was Warhammer 40,000: Rogue Trader in het nieuws omdat de fysieke Voidfarer Edition werd aangekondigd, en nu is het weer prijs. Deze keer met heel ander nieuws: de game krijgt een flinke update en geeft de spelers een leuk cadeautje,

De Switch 2-release van Warhammer 40,000: Rogue Trader viel destijds aardig tegen. Alles was in principe fantastisch, behalve één aspect: de game kampte namelijk met ernstige performance issues. Om dit recht te trekken, rolt Owlcat Games vandaag een enorme update uit die deze problemen moet verhelpen. Denk aan het oplossen van de vervelendste bugs, verbeterde visuals en stabielere gameplay. De update zou om 17:00 uur CEST live gegaan moeten zijn, dus start vooral je Switch 2 even op om de boel te downloaden.

Het blijft echter niet bij een overhaul die de game speelbaar moet maken. Bij wijze van excuses voor de abominabele release heeft Owlcat Games ervoor gekozen om alle DLC gratis te maken voor Switch 2-spelers. De eerste twee uitbreidingen, Void Shadows en Lex Imperialis, zijn al beschikbaar. Er zitten er nog twee in de pijplijn, die je straks dus ook kosteloos kunt downloaden. Had je de game gekocht maar aan de kant gelegd vanwege de slechte prestaties? Dan is dit hét moment om ‘m weer op te pakken. Hopelijk kunnen we Rogue Trader met deze update beleven zoals de game bedoeld is, aangezien de prestaties het enige was dat roet in het eten gooide van een geweldige game.