Warhammer 40.000: Space Marine 2 komt dit najaar naar de Switch 2

De sizzle reel van de Nintendo Direct was dit keer niet alleen vol met kleine games en al aangekondigde titels. Nee ook redelijk grote games van derde partijen werden er in aangekondigd. Eén zo’n game is Warhammer 40.000: Space Marine. Deze game zal komend feestseizoen voor de Switch 2 verschijnen. Niets zegt namelijk Vrolijk Kerstfeest als het neerschieten van vijandige aliens.

Space Marine 2 laat jou als speler de rol innemen van Luitenant Demetrian Titus met de taak om de vijanden van de mensheid te verslaan. Dit kun je solo of met drie spelers in coöp doen. Wil je het verhaal niet volgen? Dan zijn er ook voldoende opties met verschillende PvE en PvP modussen. Hier kun je je eigen Space Marine vormgeven. Met verschillende perks, wapens en verschillende classes. De Switch 2-versie bevat bovendien alle toevoegingen van de afgelopen 2 jaar.

Er is helaas nog geen Switch 2-trailer, maar om een idee te krijgen van de game kun je wel de trailer van de originele release kijken.