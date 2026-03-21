[Hands-on] Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok

Vorige week was de closed beta test van Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok waar wij dankzij de uitgever onderdeel van konden zijn. In deze closed beta waren er verschillende missies te proberen om de online multiplayer en een nieuw personage. Helaas hebben we niet veel kunnen spelen, maar hebben we zeker het nieuwe personage geprobeerd.

In Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok heb je het basisspel van Granblue Fantasy: Relink met een flinke lading extra content. Het spel is een redelijk klassieke action-JRPG waarin je met een team van vier personages verschillende dungeons verkent en missies voltooit. De oorspronkelijke verhaallijn is niet al te lang, maar de totale content van het spel kan makkelijk oplopen tot meer dan 100 uur.

Deze beta van de nieuwe versie van het spel was vooral om te testen hoe de online gameplay werkte en een nieuw personage, Beatrix. Aangezien deze versie van het spel Cross-Platform ondersteunt speelde ik dus met mensen op verschillende systemen. Helaas betekende dat wel dat de content dus erg beperkt was. Zo was er een relatief lege hub waar je in rond kon lopen en een balie om quests te starten. Aangezien ik nooit het origineel heb gespeeld durf ik niet te zeggen hoe goed de wereld in elkaar zit dus.

Alleen of met anderen

Zoals ik al zei, speel je deze game in een team van vier personages. Je kunt er echter maar één zelf besturen, al kun je dat buiten missies wel wisselen. De overige drie zijn CPU’s of andere spelers. Om even een gevoel te krijgen van het spel kon je eerst een uitgebreide tutorial proberen en heb je ook de keuze om offline de missies te spelen. Ik moet zeggen het spel speelt erg fijn en soepel, al waren de missies nogal vaag qua reden, maar dat zal vast goedkomen in de volledige game.

Echt bijzonder aan de beta was Beatrix. Dit nieuwe personage heeft een complete focus op melee en is een gloednieuwe zwaardvechtster. Ze speelt precies als een personage wat ik fijn vind met zwaardvechters. Snel en behendig met handige buffs waardoor je dicht op de vijand kunt zitten. Zelf ben ik altijd erg van pure vormen van archetypes qua classes dus of pure mage of melee. Dus Beatrix viel hier goed in de smaak.

Wat ik wel jammer vind is dat de game niet echt veel diepgang in de combat lijkt te hebben nog. Je hakt er lekker op los met normale aanvallen, counters en specials, maar het voelt allemaal een beetje standaard. Lekker doorslaan werkt over het algemeen best prima ook namelijk.

Visueel zeker al netjes

In mijn relatief korte tijd met het spel viel het wel op dat de connectie voor mij in elk geval al erg stabiel was en dat de game er nu al goed uitziet op de Switch 2. Zeker aangezien dit dus nog een build is die in ontwikkeling is hoop ik dat het uiteindelijke spel nog meer indruk wekt qua uiterlijk.