De Goblin Slayer-game komt naar het Westen

Goblin Slayer -Another Adventurer- Nightmare Feast verschijnt 25 oktober.

Japanse boekenserie Goblin Slayer heeft al een manga, anime en film voortgebracht. Een consolegame leek een logische vervolgstap, en voor fans in Japan was het in februari al zover. Maar de vertalers hebben overduidelijk niet stilgezeten. Op 25 oktober komt -Another Adventurer- Nightmare Feast namelijk ook in het Westen uit! Goblin Slayer draait om het gelijknamige personage wiens leven dankzij een traumatische ervaring in het teken staat van het vermoorden van goblins. De serie schuwt geweld en andere gruwelijke onderwerpen niet, en met een provisional PEGI-leeftijd van 18 lijkt het alsof dat in deze game niet anders is.

Hoewel Goblin Slayer en zijn reisgenoten uit de serie langskomen in dit spel, zullen nieuwe personages een grote rol spelen. Je volgt het verhaal van een jong meisje dat na het plotslinge overlijden van haar vader zijn functie als Guild Master overneemt. Tussen haar vaders spullen ontdekt ze een bijzonder relikwie. Volgens de geruchten kan dit voorwerp de doden laten herrijzen en dat is natuurlijk iets waar meer partijen belang bij hebben. Kan ze zich staande houden in dit conflict? Nightmare Feast is een tactische RPG waar naast pixelart ook illustraties uit de serie langskomen. Onderstaande trailer geeft je een indruk van de stijl van deze aankomende game.