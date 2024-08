In december is het tijd voor de tiende editie van The Game Awards!

In december is het tijd voor de tiende editie van The Game...

Ja, je leest het toch echt goed: later dit jaar viert The Game Awards alweer haar tiende verjaardag! Dit wordt net zoals vorige keren weer gevierd met vele prijzen, al is het nog maar de vraag welke games die prijzen in ontvangst mogen nemen. Voor het zover is zullen spellen alleen eerst nog genomineerd moeten worden. We weten in ieder geval al wel dat The Game Awards op donderdag 12 december zal plaatsvinden in het Peacock Theater in Los Angeles.

Mocht je er graag bij willen zijn in Californië, dan kun je vanaf 1 november kaartjes kopen. Uiteraard zal er ook gewoon een livestream worden opgezet, waardoor de hele wereld kan genieten van The Game Awards.