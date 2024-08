LEGO onthult Mario Kart-sets

Tijdens MAR10-dag werd er al bekend gemaakt dat Nintendo en LEGO aan verschillende Mario Kart-sets zouden werken. En nu heeft LEGO de sets officieel onthuld! Hoewel er nog niks te vinden is op de site en socials van LEGO zelf, weet Nintendo Life wel al om welke sets het gaat. Daarnaast is bekend dat de sets in 2025 uit moeten komen.

De sets variëren in formaat en prijzen. Zo zal de Yoshi-set met zijn motor $14,99 gaan kosten, terwijl de grootste set (Baby Peach & Grand Prix) met ruim 800 steentjes voor $79,99 over de toonbank moet gaan. Daarnaast komen er losse sets van Donkey Kong, Baby Mario en Luigi, en sets met Toads die aan karts sleutelen. Zo is er voor elke prijsklasse wat te vinden.

Baby Mario & Luigi – 321 steentjes – $29,99 Baby Peach & Grand Prix – 823 steentjes – $79,99 Donkey Kong – 387 steentjes – $34,99 Standaard Kart met Toad – 174 steentjes – $19,99 Toad’s Garage – 390 steentjes – 39,99 Yoshi Bike – 133 steentjes – $14,99

Ga jij deze sets toevoegen aan je LEGO-verzameling? Laat het weten in de comments.