Stella of The End komt naar de Nintendo Switch

Uitgever PROTOTYPE zal later dit jaar Stella of The End naar de Nintendo Switch brengen. Dat maakte de uitgever zojuist bekend. Deze visual novel kwam eerder al wereldwijd op de pc uit en in Japan voor Android en iOS. Hoewel het officieel nog niet bevestigd is dat deze game ook in het Westen uitkomt voor de Switch, is dat wel aannemelijk. Andere visual novels die PROTOTYPE heeft uitgegeven zijn ook wereldwijd gelijktijdig uitgebracht op de Switch wanneer er al een Engelse vertaling beschikbaar was. Voor nu moeten we nog wel afwachten of het deze keer ook zo zal zijn. Dat horen we hopelijk binnenkort inclusief de releasedatum, want die is op dit moment nog niet onthuld. In elk geval zal de game in 2024 in Japan verschijnen.

Stella of The End is een kinetic visual novel van ontwikkelaar Key. Key kan je onder andere kennen van visual novels als Clannad, Little Busters! en planetarian. Vaak zijn ze emotioneel vrij zwaar en kunnen ze je diep in je hart raken met hun boodschap. In deze aankomende game zal dat niet anders zijn. Het draait om een wereld waar machines heersen en de mens bijna is uitgestorven. Jude krijgt als opdracht om een speciaal pakketje af te leveren. Maar in dat pakje blijkt Philia, een menselijke robot, te zitten. Hij zal moeten proberen Philia veilig naar haar eindbestemming te brengen. Tegelijkertijd zal zij moeten leren te overleven in deze harde wereld. En dan denkt ze ook nog dat ze ooit mens kan worden. Het belooft een spannende reis te worden en met als groot vraagteken hoe de reis zal eindigen.