Is dit dan de week? Drie insiders zeggen: deze week Switch 2 reveal

Necrolipe, NateTheHate en Tom Warren zijn bekende namen in de industrie. De eerste twee namen zijn bekende leakers voor Nintendo en Tom Warren is een Senior Editor van The Verge. Deze drie namen hebben vandaag iets gemeen. Allemaal hebben ze in het afgelopen uur beweerd dat deze week het eindelijk tijd gaat zijn voor de onthulling van de Nintendo Switch 2. NateTheHate zegt dit in zijn podcast. Tom Warren en Necrolipe op X. Zo zegt Necrolipe op de zite (vertaald): Deze week eindelijk.

Tom Warren zegt het vorige week al geteased te hebben, maar ook dat die deze week heeft gehoord als periode. NateTheHate brengt het echter het verste. Die zegt namelijk dat het op donderdag 16 januari zal gebeuren. Hij is wel de enige die zo specifiek de datum noemt. Ook vermeld hij er bij dat er geen focus op games zal zijn, maar echt op het apparaat. Het zou kunnen dat er wat getoond wordt zoals in de onthulling van de Switch 1, maar dat is niet zeker. Eind februari/begin maart zou een uitgebreidere presentatie gepland staan.