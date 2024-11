Ga jij ook naar Dutch Comic Con? Jason Paige is er ook weer bij!

Het duurt nu niet lang meer, voordat Heroes Dutch Comic Con van start gaat. Op zaterdag 23 november en zondag 24 november barst het feest weer los. Jason Paige is ook weer van de partij!

The Voice of a Generation

Als trouwe lezers is het jullie vast niet ontgaan; ons interview vorig jaar met Jason Paige, de zanger van de originele Pokémon Theme Song. Tijdens de aankomende wintereditie van Heroes Dutch Comic Con zal de zanger er ook weer bij zijn om handtekeningen uit te delen en op de foto te gaan met fans. Net als de vorige keer is hij vooral aanwezig bij de hal voor verzamelaars van bijvoorbeeld Pokémon kaarten. Misschien treedt hij zelfs wel weer op, echter is daar nog niets over bekend.

Naast zijn werk voor Pokémon heeft Jason Paige veel samenwerkingen gehad met allerlei beroemde artiesten en merken. Zo deed hij reclamewerk voor bijvoorbeeld LEGO en was hij betrokken als vocalist bij Michael Jackson, Enrique Iglesias en nog veel meer. Toch zullen wij hem vooral kennen als de zanger van de Pokémon Theme Song uit seizoen 1. Vorig jaar is Ash er echter wel mee gestopt en zullen er over een tijdje ook generaties komen die opgroeien zonder hem en daarmee ook de iconische stem van Jason Paige. Mocht je hem graag willen ontmoeten dan zou ik daar niet te lang mee wachten. Wie weet is dit wel de laatste keer?

Ben je trouwens nog benieuwd naar ons interview? Dan kun je die hieronder (nog eens) bekijken. Zo hebben we aan het einde van het interview zelfs even ‘gejamd’!

Er zijn nog kaarten beschikbaar voor Heroes Dutch Comic Con, echter is de zaterdag al uitverkocht. Een weekendticket is wel beschikbaar!