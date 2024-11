Ubisoft brengt hun nieuwste games naar Heroes Dutch Comic Con

Vandaag is bekend geworden dat Ubisoft twee van hun nieuwste games uitgebreid zal tonen tijdens Heroes Dutch Comic Con.

Dansen en lightsaberen

Ubisoft komt groots terug naar Heroes Dutch Comic Con. De gamegigant brengt Star Wars Outlaws en Just Dance 2025 naar de hallen van de Jaarbeurs. Beide games zullen een mooie booth krijgen en er zullen speciale evenementen plaatsvinden rondom deze games. In eerdere jaren hebben we al gezien dat Just Dance-games erg populair zijn. Veel bezoekers wagen een dansje en leidt vaak tot veel gezelligheid. Voor Star Wars Outlaws lijkt Ubisoft meer in petto te hebben dan alleen maar een speelbare demo en een sfeervolle booth.

Gamers kunnen zich warm maken voor een speciale activiteit in de Experience Hall vanwege de release op Steam en de eerste DLC, genaamd Wild Card. Deze uitbreiding verschijnt op 21 november. Er is verder nog geen informatie bekend over welke activiteit het zou gaan. Het nieuwsbericht op de website van Heroes Dutch Comic Con houdt het wat mysterieus.

Ben jij van plan om dit weekend naar Utrecht af te reizen? Naast Ubisoft opent Nintendo bijvoorbeeld een grote Pop-Up winkel.