KinnikuNeko: SUPER MUSCLE CAT verschijnt in maart op de Nintendo Switch

In juni 2024 maakte ontwikkelaar Kamotachi en uitgever Mameshiba Games bekend dat KinnikuNeko: SUPER MUSCLE CAT naar Nintendo’s hybride console zou komen. De release stond gepland voor 2024, maar dat is helaas niet gelukt. Toch weten we nu dat Switch-bezitters niet lang meer hoeven te wachten op dit spel. De product pagina van Nintendo USA verklapt namelijk dat deze game uitkomt op woensdag 19 maart moet verschijnen. Dat is trouwens dezelfde releasedatum die op de Nederlandse product pagina van PlayStation staat.

KinnikuNeko: SUPER MUSCLE CAT is een 2D platform-avonturenspel vol actie. In deze game neem je de rol van KinnikuNeko op je. Deze kat heeft het lichaam van een sterke bodybuilder en dat komt uiteraard goed van pas. Je moet het in deze game immers opnemen tegen een groot buitenaards leger, dat alle bewoners van planeet aarde gevangen heeft genomen. Gelukkig staat KinnikuNeko er niet alleen voor, want zijn niet-ontvoerde vrienden Lemon en Keita komen je helpen bij dit humoristische avontuur!

Ben je benieuwd geworden naar KinnikuNeko: SUPER MUSCLE CAT? Bekijk dan onderstaande trailer.