Lollipop Chainsaw RePOP krijgt Nightmare Mode

Sinds de release in september afgelopen jaar heeft Lollipop Chainsaw RePOP al diverse updates gehad. Wat echter nog altijd ontbreekt in deze remake, is een modus die zelfs de meest ervaren spelers flink op de proef stelt. Daar lijkt dit jaar verandering in te komen. In april, welteverstaan.

De CEO van Dragami Games laat weten dat er in april 2025 een update gaat uitkomen die Nightmare Mode introduceert. Hij legt daarbij niet uit wat het precies is, maar het woord Nightmare laat uiteindelijk niet heel veel aan de verbeelding over. Het klinkt alsof deze modus een flinke dosis uitdaging zal bieden. De bedoeling is dat er volgende week meer bekend wordt gemaakt over deze update.

Lollipop Chainsaw RePOP is goed ontvangen en is recentelijk de 200.000 verkochte exemplaren gepasseerd. Een flinke mijlpaal! Er zijn gestaag updates blijven uitkomen voor de game. Hoewel die van april een van de grotere zal zijn, is er deze maand bijvoorbeeld nog een fotomodus geïntroduceerd.

Heb jij Lollipop Chainsaw RePOP al geprobeerd? Vertel ons over jouw ervaringen!