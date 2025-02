Hoeveel waarde hebben Switch 2-prijsschattingen?

Nintendo heeft nog geen officiële aankondiging gedaan over de release van de Switch 2. En tóch lopen sommige bedrijven al op de zaken vooruit door pre-orders of productomschrijvingen op hun site aan te bieden. Uiteraard gaan deze vaak vergezeld van een prijs. Natuurlijk zijn we allemaal benieuwd hoe diep we in de buidel moeten tasten voor de nieuwe Switch 2, maar met de uiteenlopende schattingen zie je door de bomen het bos niet meer. En eigenlijk is dat bos ook gewoon onzin, bevestigde ex-Nintendomedewerker Sean in een podcast vandaag.

Kit & Krysta, die zelf ook jaren bij Nintendo hebben gewerkt, hebben er in hun eigen podcast een duidelijk antwoord op gekregen. Volgens Sean, die in het verleden bij de salesafdeling van Nintendo werkte, hebben verkopers op dit moment geen idee van zowel de prijs als de releasedatum. Hoogstens het kwartaal waarin de nieuwe console uit zou komen. De schattingen van winkels blijven dus, zoals we al vreesden, niet meer dan dat. Maar zodra er meer bekend is, hoor je het van ons!