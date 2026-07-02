Voel vanaf nu het ritme in Rhythm Paradise Groove op de Nintendo Switch

Maart 2025 kwam tijdens een Nintendo Direct het nieuws naar buiten dat er een nieuwe Rhythm Paradise-game aan zat te komen. Inmiddels zijn we ruim een jaar verder én is de releasedag aangebroken. Dat betekent dat Switch-bezitters vanaf nu aan de slag kunnen met Rhythm Paradise Groove! De titel gaat zowel digitaal als fysiek voor een bedrag van €39,99 over de toonbank. Mocht je twijfelen of dit ritmespel iets voor jou is, dan staat er in de eShop een demoversie voor je klaar. Hoewel er geen specifieke Switch 2-editie is, kan de Switch-versie natuurlijk ook op Nintendo’s tweede hybride console gespeeld worden.

Rhythm Paradise Groove is een ritmespel met meer dan 80 gloednieuwe minigames. Het is in elke minigame de bedoeling om op het juiste moment op een knopje te klikken om een actie uit te voeren. Dat klinkt simpeler dan het lijkt, want je moet namelijk het ritme volgen! De game bevat natuurlijk net als vorige keren weer een heleboel muziek van de beroemde Japanse artiest Tsunku. Nieuw in dit deel is een ritmische RPG, waarin je allerlei toverspreuken uitspreekt op de beat. Daarnaast zijn er ook meer dan 30 multiplayerminigames aanwezig en nog veel meer!

Ben je benieuwd geworden naar Rhythm Paradise Groove? Neem dan vooral (nogmaals) een kijkje naar onderstaande overzichtstrailer: