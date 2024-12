Kraino Rebirth aangekondigd voor de Switch

Op zoek naar een nieuwe metroidvania om je tanden in te zetten? Dan is Kraino Rebirth er eentje om in de gaten te houden. De game werd onlangs aangekondigd voor de Nintendo Switch. Dat was nog niet zo vanzelfsprekend als je misschien zou denken. Pas op de laatste dag van de Kickstarter-campagne wist GameAtomic hun gestelde doel te halen. Maar gehaald is gehaald, dus Kraino Rebirth gaat er komen. We weten nog niet wanneer de game uit zal komen.

Wel hebben we alvast een trailer in de aanbieding, waar je de gameplay kunt bekijken:

Kraino Rebirth is een metroidvania met een pixel art-look en is gericht op het ontdekken van de uitgestrekte wereld. En natuurlijk de combat. Kenners van het genre zullen ongetwijfeld zien dat er elementen uit andere metroidvania’s terugkomen, en dat klopt! Er zijn verschillende bekende namen als inspiratiebron genoemd, zoals Mega Man, Shovel Knight, Zelda II: The Adventure of Link, Super Metroid en Castlevania II: Simon’s Quest. Gewapend met je trouwe zeis en handgeweer ga jij vijanden te lijf als de grimmige Kraino. Je reist door de zorgvuldig ontworpen wereld, komt naast monsters ook NPC’s tegen die je wat beter gezind zijn, en leert krachtige vaardigheden die je zoektocht gemakkelijker zullen maken.

Hoewel de Kickstarter-campagne inmiddels dus is afgelopen, kun je op deze pagina wel nog steeds terecht voor meer informatie over de game.

Wat is jouw eerste indruk van Kraino Rebirth? Laat het ons weten in de comments.